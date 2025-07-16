البعريني ورستم في جولة تربوية ولقاء مع وزيرة التربية

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اعلن المكتب الاعلامي للنائب ، في بيان، اليوم، ان النائبين البعريني واحمد رستم، "وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي بحضور المستشار ماهر الحسينية ومسؤول المكتب للنائب البعريني أحمد البعريني، في إطار متابعة الملفات التربوية العالقة. كما شملت الجولة زيارات لعدد من المسؤولين التربويين، أبرزهم للتربية ، مدير التعليم الثانوي الدكتور ، مدير التعليم الابتدائي ورئيس دائرة الامتحانات ربيع اللبّان".وتمحورت الزيارة حول "أبرز التربوية الملحّة ومنها حلّ ملف الناجحين الفائضين في التعليم الثانوي، ومعالجة وضع الأساتذة المستعان بهم وتحويل عقودهم إلى تعاقد رسمي، وكذلك تسريع صرف مستحقات أساتذة التعليم المهني ودعم صناديق المدارس الرسمية لاستمرارية العام الدراسي وإنصاف الأساتذة والمراقبين من خلال إصدار مذكرات رسمية تنظم أجور التصحيح والمراقبة ومتابعة ملف أساتذة المكننة والمواد الإجرائية وإيجاد صيغة تضمن استقرارهم الوظيفي".وذكر البيان ان " كرامي ابدت اهتمامًا جديا بهذه المطالب"، مؤكدة "التزامها الكامل بإيجاد الحلول المناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية لما فيه مصلحة القطاع التربوي بكافة مكوناته". (الوكالة الوطنية)