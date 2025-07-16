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لبنان

البعريني ورستم في جولة تربوية ولقاء مع وزيرة التربية

Lebanon 24
16-07-2025 | 13:23
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اعلن  المكتب الاعلامي للنائب وليد البعريني، في بيان، اليوم، ان النائبين البعريني واحمد رستم، زارا "وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي بحضور المستشار ماهر الحسينية ومسؤول المكتب التربوي للنائب البعريني أحمد البعريني، في إطار متابعة الملفات التربوية العالقة. كما شملت الجولة زيارات لعدد من المسؤولين التربويين، أبرزهم المدير العام للتربية فادي يرق، مدير التعليم الثانوي الدكتور خالد فايد، مدير التعليم الابتدائي جورج داوود ورئيس دائرة الامتحانات ربيع اللبّان". 
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وتمحورت الزيارة حول "أبرز القضايا التربوية الملحّة ومنها حلّ ملف الناجحين الفائضين في التعليم الثانوي، ومعالجة وضع الأساتذة المستعان بهم وتحويل عقودهم إلى تعاقد رسمي، وكذلك تسريع صرف مستحقات أساتذة التعليم المهني ودعم صناديق المدارس الرسمية لاستمرارية العام الدراسي وإنصاف الأساتذة والمراقبين من خلال إصدار مذكرات رسمية تنظم أجور التصحيح والمراقبة ومتابعة ملف أساتذة المكننة والمواد الإجرائية وإيجاد صيغة تضمن استقرارهم الوظيفي".

وذكر البيان ان "الوزيرة كرامي ابدت اهتمامًا جديا بهذه المطالب"، مؤكدة "التزامها الكامل بإيجاد الحلول المناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية لما فيه مصلحة القطاع التربوي بكافة مكوناته". (الوكالة الوطنية)
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