باسيل استقبل وفودا بلدية من الكفور وبقعاتة عشقوت ودلبتا ورعشين

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استقبل رئيس " " ، في حضور النائبة ، نائبة الرئيس للشؤون السياسية مارتين نجم، منسق هيئة قضاء كسروان روي الهوا، المنسق السابق للهيئة داني ضو، ومختار بلدة معراب جهاد .كما استقبل وفدا من بلدية برئاسة أنطوان أبي صعب والمختار دكاش، برفقة منسق في البلدة دلبتاني.ثم التقى وفدا من بلدية بقعاتة عشقوت برئاسة شربل فهد، بحضور منسق التيار في البلدة أندي فهد.وكذلك، استقبل وفدا من بلدية دلبتا برئاسة جاك خويري، بحضور منسق التيار في البلدة ميلاد روفايلواختُتمت اللقاءات باستقبال وفدٍ من بلدية رعشين برئاسة حنان الخويري، يرافقها منسق البلدة عقيقي. (الوكالة الوطنية)