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لبنان

باسيل استقبل وفودا بلدية من الكفور وبقعاتة عشقوت ودلبتا ورعشين

Lebanon 24
16-07-2025 | 13:34
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استقبل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في حضور النائبة ندى البستاني، نائبة الرئيس للشؤون السياسية مارتين نجم، منسق هيئة قضاء كسروان الفتوح روي الهوا، المنسق السابق للهيئة داني ضو، ومختار بلدة معراب جهاد باسيل.
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كما استقبل وفدا من بلدية الكفور برئاسة أنطوان أبي صعب والمختار ساسين دكاش، برفقة منسق التيار في البلدة جورج دلبتاني.

ثم التقى وفدا من بلدية بقعاتة عشقوت برئاسة شربل فهد، بحضور منسق التيار في البلدة أندي فهد.

وكذلك، استقبل وفدا من بلدية دلبتا برئاسة جاك خويري، بحضور منسق التيار في البلدة ميلاد روفايل

واختُتمت اللقاءات باستقبال وفدٍ من بلدية رعشين برئاسة حنان الخويري، يرافقها منسق البلدة دوري عقيقي. (الوكالة الوطنية)
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