غادرت منزلها في بعلبك إلى جهة مجهولة... آية مفقودة (صورة)

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تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة المفقودة:آيه صلح (من مواليد عام 2005، لبنانية)التي غادرت، بتاريخ 15-07-2025، منزل ذويها الكائن في ، إلى جهةٍ مجهولة.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم 370546-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات.