Advertisement

لبنان

غادرت منزلها في بعلبك إلى جهة مجهولة... آية مفقودة (صورة)

Lebanon 24
16-07-2025 | 13:34
A-
A+
Doc-P-1392572-638882953113707443.jpg
Doc-P-1392572-638882953113707443.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة- البــــــلاغ التّالــــــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:
Advertisement

آيه محمد سعيد صلح (من مواليد عام 2005، لبنانية)

التي غادرت، بتاريخ 15-07-2025، منزل ذويها الكائن في مدينة بعلبك، إلى جهةٍ مجهولة.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة بعلبك في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم 370546-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات.


مواضيع ذات صلة
غادرت إلى جهة مجهولة ولم تعد... فيفيان مفقودة (صورة)
lebanon 24
17/07/2025 03:30:21 Lebanon 24 Lebanon 24
خرجت من منزلها في برج حمود ولم تعد... قاصر مفقودة (صورة)
lebanon 24
17/07/2025 03:30:21 Lebanon 24 Lebanon 24
غادر منزله في حارة صيدا ولم يعد... قوى الامن تعمم صورة مفقود!
lebanon 24
17/07/2025 03:30:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة: غادرت منزلها ولم تعُد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟
lebanon 24
17/07/2025 03:30:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:39 | 2025-07-16
17:04 | 2025-07-16
16:56 | 2025-07-16
16:43 | 2025-07-16
16:15 | 2025-07-16
16:12 | 2025-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24