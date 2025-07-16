القومي: سوريا يجب أن تعود لموقعها المقاوم والمواجه

Advertisement

اعتبر الحزب "السوري القومي الاجتماعي" انه "بعد القصف المعادي على العاصمة ، باتت الإدارة السورية أمام الحقيقة التي لا يمكن نكرانها، أنّ الكيان المحتلّ هو عدوّ ولن يتحوّل أبدًا إلى صديق لسوريا، مهما بلغت المفاوضات حول التطبيع من تقدّم، فالأطماع في بلادنا أكبر من أن تُروّض باتفاقات سياسية باطلة تجهد من خلالها هذه الإدارة لاستعطاف الأعداء وتقديم التنازلات المذلّة لتحظى بدعم ظنًّا منها أنّه يثبّت حكمها".وإذ دان القومي "القصف الهمجي "، دعا " إلى مراجعة كلّ سياستها منذ تسلّمها الحكم وحتى الآن، وتحديدًا لجهة الرهان على الجانبين الصهيوني والأميركي، والدخول في خطّ المواجهة مع قوى لمحاولة إضعافها إرضاءً للعدو".ودعا "الإدارة في لمراجعة أدائها وسلوك أجهزتها تجاه الشعب السوري، والذي تعرّض ويتعرّض للذبح والتنكيل في الساحل والسويداء وفي أنحاء مختلفة بتصرّف يؤكّد أنّ العقل ما زال عقلًا إجراميًّا وإرهابيًّا، وأنّ هذه المراجعة لا يجب أن تخلص سوى إلى إعادة تشكيل مؤسّسات الدولة وفق آليّة مختلفة عمّا هو حاصل ويجب إعادة ترتيب المشهد بما يبعد خطر التقسيم عن البلاد، وعلى رأس الأولويات يجب إعادة النظر بقرار حلّ ، وإعادة مختلف الضباط والعساكر لإعادة إحياء جيش سوري مقاوم، يحظى بثقة شعبه ومحيطه".وختم مؤكدا أن "سوريا يجب أن تعود لموقعها المقاوم والمواجه، فكيف على هذه الإدارة ان تبقى صامتة ومستسلمة لكلّ ما يقوم به العدوّ فالتنازل يعني إعطاء الفرصة له والموافقة لاجتياح كل المناطق ، والسيطرة على مقدّرات البلاد، وتقسيمها إلى دويلات طائفية ومذهبية تنهي وجودها"، داعيا "شعبنا في سوريا إلى مواجهة كل ما يحصل من انتهاكات واعتداءات واحتلالات جديدة من قبل اسرائيل".