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لبنان

ظاهرة تنتشر بين طلاب "الترمينال" وتثير جدلاً بين الأهالي

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
16-07-2025 | 14:43
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مع انتهاء الامتحانات الرسمية، باتت ظاهرة “البرومبوزال” تنتشر بشكل واسع بين طلاب صف الترمينال في المدارس، وهي طريقة احتفالية يعبّر فيها الطالب عن دعوته لزميلة لحضور حفل التخرّج بأسلوب مبتكر يشبه عروض الزواج. وتتنوّع هذه الدعوات بين لافتات ضخمة، وهدايا رمزية، وتنظيم عروض موسيقية أو جلسات تصوير احترافية.
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وقد تحوّلت هذه الظاهرة إلى"ترند" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع العديد من الطلاب إلى تقليدها بأساليب مختلفة سعياً للظهور والتميّز. غير أن هذا التقليد الجديد أثار انزعاج عدد من الأهالي، الذين عبّروا عن قلقهم من المبالغة في الإنفاق والمظاهر، على حساب التركيز على القيم التعليمية.
يقول أحد أولياء الأمور: “بدأنا نشعر بأن هناك ضغطاً اجتماعياً على أبنائنا لتقديم شيء مبهر، وكأنّ من لا يقوم ب"برومبوزال" لافت يُعتبر مقصّراً. نحن ضد المبالغة والتكاليف غير المبرّرة".
وبين مؤيّد يرى في "البرومبوزال" مساحة للتعبير والاحتفال، ومعارض يطالب بالحدّ من التكلّف والمظاهر، يبقى النقاش قائماً حول ما إذا كانت هذه الظاهرة مجرّد فرحة عابرة أم عادة تحتاج إلى إعادة نظر.
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