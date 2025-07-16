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لبنان

قرب لبنان.. غارات إسرائيلية داخل سوريا وهذا ما استهدفته

Lebanon 24
16-07-2025 | 14:46
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نفذ الطيران الحربي الإسرائيليّ، مساء الأربعاء، غارات جوية على القرى الحدودية الواقعة في السلسلة الشرقية داخل الأراضي السورية مستهدفاً مراكز للجيش السوري.
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