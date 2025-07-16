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لبنان

مفاجأة مالية عن "دولار لبنان".. رقمٌ يكشفها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-07-2025 | 15:03
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بينت أرقام اقتصادية جديدة كشفها التقرير الإقتصادي الأسبوعيّ لمجموعة "بيبلوس" أنَّ ميزان المدفوعات في لبنان شهد فائضاً في الأشهر الـ5 الأولى من العام 2025 بقيمة 8.14 مليار دولار مقارنة بـفائض بلغ 3.24 مليار دولار في الفترة نفسها عام 2024.
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ويعود سبب هذا الفائض بشكل أساسي إلى ارتفاع قيمة احتياطي الذهب لمصرف لبنان، وفق ما كشف الخبير الاقتصاديّ والمالي  الدكتور نسيب غبريل لـ"لبنان24".
 
وأوضح غبريل أنّه "حينما يحقق ميزان المدفوعات فائضاً، فإن ذلك يعني تقنياً أن الأموال التي تتدفق إلى البلاد هي أكثر من الأموال التي تخرج منها".
المصدر: خاص "لبنان 24"
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خاص

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