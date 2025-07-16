مفاجأة مالية عن "دولار لبنان".. رقمٌ يكشفها

بينت أرقام اقتصادية جديدة كشفها التقرير الإقتصادي الأسبوعيّ لمجموعة "بيبلوس" أنَّ ميزان المدفوعات في شهد فائضاً في الأشهر الـ5 الأولى من العام 2025 بقيمة 8.14 مليار دولار مقارنة بـفائض بلغ 3.24 مليار دولار في الفترة نفسها عام 2024.

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ويعود سبب هذا الفائض بشكل أساسي إلى ارتفاع قيمة احتياطي لمصرف لبنان، وفق ما كشف الخبير الاقتصاديّ والمالي الدكتور لـ" ".

وأوضح غبريل أنّه "حينما يحقق ميزان المدفوعات فائضاً، فإن ذلك يعني تقنياً أن الأموال التي تتدفق إلى البلاد هي أكثر من الأموال التي تخرج منها".