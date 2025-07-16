وقفة احتجاجية لمشايخ البياضة في حاصبيا رفضًا للاعتداءات في السويداء.

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نفّذ عدد من مشايخ ، في منطقة البياضة وقضاء ، وقفة احتجاجية تضامنية مع أهلهم في محافظة ، استنكارًا للمجازر والانتهاكات التي تشهدها المنطقة في الآونة الأخيرة.ورفع المشايخ خلال الوقفة، التي نُظمت في حاصبيا البياضة الشريفة، مطالبين والمنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل لحماية المدنيين الأبرياء في السويداء.وألقى عدد من المشايخ كلمات شددوا فيها على وحدة الموقف الدرزي في وسوريا، مؤكدين أن "الاعتداء على السويداء هو اعتداء على كرامة كل حرّ"، ومناشدين القيادات الروحية والسياسية "التحرك على أعلى المستويات لوقف هذا النزف المستمر".كما وعبّر المشاركون عن تضامنهم الكامل مع أهلهم في الجبل السوري، داعين إلى تحكيم لغة العقل، ورفض الاقتتال الداخلي بكل أشكاله. (الوكالة الوطنية)