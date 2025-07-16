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لبنان

وقفة احتجاجية لمشايخ البياضة في حاصبيا رفضًا للاعتداءات في السويداء.

Lebanon 24
16-07-2025 | 15:11
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نفّذ عدد من مشايخ الطائفة الدرزية، في منطقة البياضة وقضاء حاصبيا، وقفة احتجاجية تضامنية مع أهلهم في محافظة السويداء السورية، استنكارًا للمجازر والانتهاكات التي تشهدها المنطقة في الآونة الأخيرة.
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ورفع المشايخ خلال الوقفة، التي نُظمت  في حاصبيا البياضة الشريفة، مطالبين المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل لحماية المدنيين الأبرياء في السويداء.

وألقى عدد من المشايخ كلمات شددوا فيها على وحدة الموقف الدرزي في لبنان وسوريا، مؤكدين أن "الاعتداء على السويداء هو اعتداء على كرامة كل درزي حرّ"، ومناشدين القيادات الروحية والسياسية "التحرك على أعلى المستويات لوقف هذا النزف المستمر".

كما وعبّر المشاركون عن تضامنهم الكامل مع أهلهم في الجبل السوري، داعين إلى تحكيم لغة العقل، ورفض الاقتتال الداخلي بكل أشكاله. (الوكالة الوطنية)
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