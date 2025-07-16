نداء من سلام إلى اللبنانيين: للابتعاد عن الفتنة

ناشد رئيس الحكومة اللبنانيين للابتعاد عن الفتنة وتغليب المصلحة الوطنية على أي اعتبار آخر، وذلك في ضوء أحداث متفرقة حصلت اليوم وأخذت طابعاً مذهبياً يرفضه الشعب اللبناني.

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وذكر سلام أنه "تواصل مع الوزراء المعنيين وقادة لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على امن المواطنين في مختلف المناطق والتشدد بوجه أي تفلت او محاولة قد تهدد الاستقرار".