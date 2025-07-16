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لبنان

نداء من سلام إلى اللبنانيين: للابتعاد عن الفتنة

Lebanon 24
16-07-2025 | 15:30
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ناشد رئيس الحكومة نواف سلام اللبنانيين للابتعاد عن الفتنة وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي اعتبار آخر، وذلك في ضوء أحداث متفرقة حصلت اليوم وأخذت طابعاً مذهبياً يرفضه الشعب اللبناني.
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وذكر سلام أنه "تواصل مع الوزراء المعنيين وقادة الأجهزة الأمنية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على امن المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية والتشدد بوجه أي تفلت او محاولة قد تهدد الاستقرار".
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