خلال الساعات المقبلة.. هذا ما سيشهده قصر بعبدا

ذكرت معلومات صحفية، اليوم الأربعاء، أنَّ اجتماعاً سيُعقد خلال الساعات المقبلة في ستكمل فيه بحث الرد أو الملاحظات الأميركية للرد عليها مع أرجحية عودة المبعوث الأميركي توماس برّاك الى الأسبوع المقبل.

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وذكرت المعلومات أنَّ الأشهر المقبلة ضاغطة إن على مستوى المجتمعِ الدولي أو على مستوى التصعيد العسكري، مشيرة في الوقت إلى أنَّ "قوات اليونيفيل تبدأ سياسة تقشفية تحسباً لأي تعديل في ميزانيتها".