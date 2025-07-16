Advertisement

لبنان

خلال الساعات المقبلة.. هذا ما سيشهده قصر بعبدا

Lebanon 24
16-07-2025 | 15:39
A-
A+
Doc-P-1392611-638883025857393834.jpg
Doc-P-1392611-638883025857393834.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت معلومات صحفية، اليوم الأربعاء، أنَّ اجتماعاً سيُعقد خلال الساعات المقبلة في قصر بعبدا ستكمل فيه اللجنة الثلاثية بحث الرد أو الملاحظات الأميركية للرد عليها مع أرجحية عودة المبعوث الأميركي توماس برّاك الى لبنان الأسبوع المقبل.
Advertisement
 
وذكرت المعلومات أنَّ الأشهر المقبلة ضاغطة إن على مستوى المجتمعِ الدولي أو على مستوى التصعيد العسكري، مشيرة في الوقت إلى أنَّ "قوات اليونيفيل تبدأ سياسة تقشفية تحسباً لأي تعديل في ميزانيتها".
 
مواضيع ذات صلة
خلال يومين.. هذا ما سيشهده أوتوستراد نهر إبراهيم
lebanon 24
17/07/2025 03:26:47 Lebanon 24 Lebanon 24
خلال الساعات المقبلة... هذا ما سيطلبه "حزب الله"
lebanon 24
17/07/2025 03:26:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سنعمل خلال الساعات المقبلة ضد بنى تحتية عسكرية إيرانية
lebanon 24
17/07/2025 03:26:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"على غرار ما حصل في بيروت".. هذا ما ستشهده إيران خلال ساعات
lebanon 24
17/07/2025 03:26:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:39 | 2025-07-16
17:04 | 2025-07-16
16:56 | 2025-07-16
16:43 | 2025-07-16
16:15 | 2025-07-16
16:12 | 2025-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24