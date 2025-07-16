أبي المنى: ما حدث في السويداء مؤسف ويندى له الجبين

قال شيخ عقل في إن ما حدث في مؤسف ويدلّ على عدم قدرة استيعاب مكونات شعبها.

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وفي حديثٍ عبر قناة " "، اليوم الأربعاء، ذكر إنه على مكونات الشعب السوري الأخذ في الحسبان أن هناك دولة جديدة يجب المشاركة فيها، وأضاف: "المكون الدرزي له تضحيات في تاريخ في ولا يجوز معاملتهم كما حدث مؤخراً".

وتابع: "على في سوريا التعامل بعقلانية ووعي ومرونة وما حدث في السويداء يندى له ".

وأكمل: "يجب عودة الثقة بين الدولة والدروز من خلال اتفاق واضح المعالم يطمئن ".

ورأى أبي المنى أنَّ " تسعى للسيطرة على المنطقة بالنار والدمار ولا يجب الارتكان إليها أو طلب الحماية منها"، مشيراً إلى أن "ما قامت به إسرائيل هو اعتداء على سوريا".