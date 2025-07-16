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لبنان
أبي المنى: ما حدث في السويداء مؤسف ويندى له الجبين
Lebanon 24
16-07-2025
|
16:03
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قال شيخ عقل
طائفة الموحدين الدروز
في
لبنان
سامي أبي المنى
إن ما حدث في
السويداء
مؤسف ويدلّ على عدم قدرة
الدولة على
استيعاب مكونات شعبها.
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وفي حديثٍ عبر قناة "
الجزيرة
"، اليوم الأربعاء، ذكر
أبي المنى
إنه على مكونات الشعب السوري الأخذ في الحسبان أن هناك دولة جديدة يجب المشاركة فيها، وأضاف: "المكون الدرزي له تضحيات في تاريخ في
سوريا
ولا يجوز معاملتهم كما حدث مؤخراً".
وتابع: "على
الدروز
الموحدين
في سوريا التعامل بعقلانية ووعي ومرونة وما حدث في السويداء يندى له
الجبين
".
وأكمل: "يجب عودة الثقة بين الدولة والدروز من خلال اتفاق واضح المعالم يطمئن
الطائفة الدرزية
".
ورأى أبي المنى أنَّ "
إسرائيل
تسعى للسيطرة على المنطقة بالنار والدمار ولا يجب الارتكان إليها أو طلب الحماية منها"، مشيراً إلى أن "ما قامت به إسرائيل هو اعتداء على سوريا".
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