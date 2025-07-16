Advertisement

لبنان

تيمور جنبلاط يستنكر التعرض للمواطنين والعسكريين ويدعو لضبط النفس

Lebanon 24
16-07-2025 | 16:08
A-
A+
Doc-P-1392617-638883042819670646.png
Doc-P-1392617-638883042819670646.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي"، النائب تيمور جنبلاط، عبر حسابه على منصة "أكس": "‏استنكر التعرض للمواطنين على الطرقات اياً كانوا واستنكر التعرض لضباط وعناصر الجيش اللبناني الذي يقوم بواجب وطني في حفظ الأمن والاستقرار".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية البلجيكي: الشرق الأوسط على مفترق خطير وندعو الأطراف لضبط النفس وتجنب تدويل الأعمال العدائية
lebanon 24
17/07/2025 03:27:02 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريش يدعو لضبط النفس بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران
lebanon 24
17/07/2025 03:27:02 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريش يدعو لضبط النفس بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران
lebanon 24
17/07/2025 03:27:02 Lebanon 24 Lebanon 24
ولي العهد السعودي: نؤكد ضرورة بذل الجهود اللازمة لضبط النفس وتجنب التصعيد
lebanon 24
17/07/2025 03:27:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:39 | 2025-07-16
17:04 | 2025-07-16
16:56 | 2025-07-16
16:43 | 2025-07-16
16:15 | 2025-07-16
16:12 | 2025-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24