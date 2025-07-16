تيمور جنبلاط يستنكر التعرض للمواطنين والعسكريين ويدعو لضبط النفس

كتب رئيس " الإشتراكي"، ، عبر حسابه على منصة "أكس": "‏استنكر التعرض للمواطنين على الطرقات اياً كانوا واستنكر التعرض لضباط وعناصر الذي يقوم بواجب وطني في حفظ الأمن والاستقرار".

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