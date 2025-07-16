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لبنان

بيان صادر عن تجمع موظفي الإدارة العامة... ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
16-07-2025 | 16:15
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اعلن تجمع موظفي الإدارة العامة في بيان انه "وعطفاً على بيانه السابق رقم ١٢/٢٠٢٥،  استمرار التوقف عن العمل يومي الخميس والجمعة من هذا الأسبوع، وعدم تعليقه بناء على مجرد وعود دون لمس خطوات جدية من السلطة ذات الصلاحية في تصحيح أوضاع العاملين في القطاع العام".
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واكد أن" الإتحاد العمالي العام لا يحق له التحدث بإسم موظفي الإدارة العامة أو إتخاذ أي خطوة تصعيدية أو تعليقها".

كما استنكر التجمع" قيام رابطة منتهية الصلاحية بخطوات تسيء لموظفي الإدارة العامة عبر إخضاعهم لسلطة جهات نقابية لا علاقة لها بالإدارة العامة من قريب أو بعيد".

وختم البيان:"وبناء عليه، يتمنى تجمع موظفي الإدارة العامة الإلتزام بالتوقف عن العمل في الأيام المذكورة سابقا، بإنتظار جواب الحكومة عن الورقة المقدمة من تجمع موظفي الإدارة العامة لتصحيح اوضاع الموظفين" .
 
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