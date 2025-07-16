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لبنان

بدر: نهيب بالدولة السورية أن تقوم بكل ما هو لازم لحماية الدروز

Lebanon 24
16-07-2025 | 16:56
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رأى النائب نبيل بدر، في بيان أن "في ظل التصعيد الإسرائيلي الخطير، ومحاولات استغلال الأحداث الأخيرة في سوريا، يبرز موقف وليد بك جنبلاط الرافض لتحويل الدروز إلى ورقة بيد إسرائيل، كموقف وطني صادق يُجسّد الزعامات التي تُقدّم ثوابت الانتماء القومي على حسابات الظرف والاعتبارات الضيقة".
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أضاف: "إن الدروز في لبنان وسوريا ليسوا فقط إخوة في المصير، بل هم ركن أصيل من الهوية الوطنية العربية الجامعة، وشركاء في صون وحدة هذه الأرض وكرامتها. ومن هنا، نُهيب بالدولة السورية أن تقوم بكل ما هو لازم لحماية هذا المكوّن الكريم، واحتواء الأحداث، ومعالجة تداعياتها بحكمة ومسؤولية، لأن الفوضى لا تخدم إلا إسرائيل، أما الاستقرار فيُرسّخ وحدة المنطقة ويحمي نسيجها العربي".
 
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