بدر: نهيب بالدولة السورية أن تقوم بكل ما هو لازم لحماية الدروز

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رأى النائب ، في بيان أن "في ظل التصعيد الخطير، ومحاولات استغلال الأحداث الأخيرة في ، يبرز موقف الرافض لتحويل إلى ورقة بيد ، كموقف وطني صادق يُجسّد الزعامات التي تُقدّم ثوابت الانتماء القومي على حسابات الظرف والاعتبارات الضيقة".أضاف: "إن الدروز في وسوريا ليسوا فقط إخوة في المصير، بل هم ركن أصيل من الهوية الوطنية العربية الجامعة، وشركاء في صون وحدة هذه الأرض وكرامتها. ومن هنا، نُهيب بالدولة أن تقوم بكل ما هو لازم لحماية هذا المكوّن ، واحتواء الأحداث، ومعالجة تداعياتها بحكمة ومسؤولية، لأن الفوضى لا تخدم إلا إسرائيل، أما الاستقرار فيُرسّخ وحدة المنطقة ويحمي نسيجها العربي".