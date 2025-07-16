Advertisement

لبنان

بسبب أحداث السويداء.. نداء لإقفال عام في راشيا

Lebanon 24
16-07-2025 | 17:04
A-
A+
Doc-P-1392632-638883075944318169.jpg
Doc-P-1392632-638883075944318169.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعت الهيئة الروحية في منطقة راشيا، الأربعاء، إلى إقفال المحال التجاربة في المدينة يوم الخميس، 17 تموز، احتراماً لدماء الضحايا الذين سقطوا في مدينة السويداء السورية إثر الأحداث الأليمة التي حصلت هناك.
Advertisement
 
واستنكرت الهيئة الاعتداءات التي طالت المنطقة، داعية أبناء المدينة إلى ضبط النفس وعدم الإنجرار إلى الفوضى أو الثأر.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
عن أحداث السويداء... ماذا قال وهاب؟
lebanon 24
17/07/2025 03:27:38 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني: الجيش هاجم دمشق وهذه رسالة موجهة للشرع بشأن أحداث السويداء
lebanon 24
17/07/2025 03:27:38 Lebanon 24 Lebanon 24
المرصد السوري: حصيلة جديدة لضحايا أحداث السويداء
lebanon 24
17/07/2025 03:27:38 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يدفع جنبلاط ثمن موقفه من أحداث السويداء سياسيًا؟
lebanon 24
17/07/2025 03:27:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:39 | 2025-07-16
16:56 | 2025-07-16
16:43 | 2025-07-16
16:15 | 2025-07-16
16:12 | 2025-07-16
16:08 | 2025-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24