بسبب أحداث السويداء.. نداء لإقفال عام في راشيا

دعت الهيئة الروحية في ، الأربعاء، إلى إقفال المحال التجاربة في المدينة يوم الخميس، 17 ، احتراماً لدماء الضحايا الذين سقطوا في مدينة إثر الأحداث الأليمة التي حصلت هناك.

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واستنكرت الهيئة الاعتداءات التي طالت المنطقة، داعية أبناء المدينة إلى ضبط النفس وعدم الإنجرار إلى الفوضى أو الثأر.