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لبنان
هرج ومرج في قبرشمون
Lebanon 24
16-07-2025
|
18:39
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تشهد منطقة قبرشمون في
جبل لبنان
حالة من الهرج والمرج بسبب الأحداث الأخيرة التي حصلت في
سوريا
.
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يعتدي أهالي المنطقة بالضرب المبرح على لاجئين من التابعية
السورية
.
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