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لبنان

هرج ومرج في قبرشمون

Lebanon 24
16-07-2025 | 18:39
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تشهد منطقة قبرشمون في جبل لبنان حالة من الهرج والمرج بسبب الأحداث الأخيرة التي حصلت في سوريا.
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يعتدي أهالي المنطقة بالضرب المبرح على لاجئين من التابعية السورية.
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