براك التقى أورتاغوس ... وهذا ما ناقشاه

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كتب في " الديار":حط المبعوث الخاص الى توماس براك في لمناقشة الملف اللبناني، وتقديم الاميركي الاخير للادارة ، على ما تؤكد مصادر ديبلوماسية مطلعة على تفاصيل الملف، والذي ينص على موافقة على التمديد، بشرط خفض عديدها الى اكثر من النصف، ما يعني عمليا تحولها الى "مجموعة مراقبين"، بحجة عصر النفقات نتيجة الازمة المالية التي تعاني منها الامم المتحدة، ملمحا الى ان اي طرح آخر سيواجه بلجوء واشنطن الى استخدام حقها في "الفيتو".واكدت المصادر ان كل محاولات باريس لاقناع واشنطن بالتراجع عن قرارها، لما له من تداعيات سلبية، لجهة نسف التفاهمات التي انهت حرب 2006، ووضعه وحيدا في مواجهة اي خرق محتمل دون اي غطاء دولي، مع ما يعنيه ذلك من تحويل الجنوب الى ساحة لتصفية الحسابات الاقليمية، باءت كلها بالفشل.ووفقا للمصادر، فان براك غادر باريس الى ، حيث التقى المساعدة السابقة للمبعوث الاميركي الى المنطقة، والمكلفة الملف اللبناني في البعثة الاميركية لدى الامم المتحدة اورتاغوس، حيث تمت مناقشة تفاصيل الموقف الاميركي، عشية الاحاطة التي سيقدمها ناظر القرار 1701 امام مجلس الامن، مطلعا على نتائج محادثات واتصالات اورتاغوس، مع بعثات الدول الاعضاء في مجلس الامن.وكان براك اقام حفل عشاء تكريمًا لاورتاغوس بمناسبة عيد ميلادها ال43 في احد مطاعم نيويورك الفاخرة، في حضور عدد من "الاصحاب"، وصلت اصداؤه الى ، ما شكل صدمة لدى بعض الشخصيات، وتحديدا احدى الجهات التي حرضت ضدها في واشنطن.وتابعت المصادر بان نقطة ثانية تم بحثها بين براك واورتاغوس، تتعلق "بالورقة الاقتصادية" التي كان سبق وقدمتها للجانب اللبناني، وتتضمن تفاصيل حول المطالب والاجراءات الاصلاحية المطلوبة من لبنان، والتي تبين ان لم تلتزم باي من بنودها حتى الساعة، وهو ما دفع ببراك الى ابلاغ احد اصدقائه اللبنانيين الذي تواصل معه، بان الادارة الحالية فشلت حتى الساعة في ملف الاصلاح ومكافحة الفساد.علما ان معلومات شاعت عن سؤال براك لاحدى مضيفيه عن ورقة اورتاغوس، ليأتيه الرد بانه غير مطلع على تفاصيلها، وان لا معلومات لديه عن ورقة رسمية سلمت للبنان، بل مجرد مناقشات وتبادل افكار، تحديدا خلال زيارتها الاخيرة الى بيروت، ما اثار دهشة براك وتعجبه.وختمت المصادر بان التنسيق بين براك واورتاغوس قائم بقوة، وهي على اطلاع دائم بكامل تطورات الملف اللبناني، خصوصا ان الورقة التي قدمتها واشنطن لبيروت، هي من اعداد فريقها وتحت اشرافها، وبالتعاون مع "الاسرائيلي"، وتحديدا وزير رون ديرمن، الذي التقته اكثر من مرة في واشنطن وفي "تل ابيب".