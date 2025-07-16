Advertisement

لبنان

تجديد الثقة بالحكومة وسلام مصر على "الاصلاح والانقاذ"

Lebanon 24
16-07-2025 | 22:08
A-
A+
Doc-P-1392660-638883263621768594.jpg
Doc-P-1392660-638883263621768594.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نالت الحكومة برئاسة الرئيس نواف سلام، ثقة المجلس النيابي مجددًا، حيث حصلت على 69 صوتًا وحجبها تسعة نواب من أعضاء "تكتل لبنان القوي"، وامتنع أربعة نواب، هم: آغوب ترزيان، عماد الحوت، نبيل بدر وفريد البستاني.
Advertisement
وكتبت" النهار": في المشهد الداخلي، بدت المعادلة الساخرة في بعض جوانبها أن النائب جبران باسيل بصفته رئيس كتلة "التيار الوطني الحر" النيابية التي تشكل واقعياً الكتلة المعارضة الوحيدة للحكومة والتي وحدها لا تشارك في الحكومة، قدّم للحكومة الهدية الأثمن من خلال طرحه الثقة بها ونيلها الثقة المتجددة من غالبية مجلس النواب. وإذ بدا باسيل في إصراره على طرح الثقة كأنه أراد إحراج النواب في الكتل المشاركة في الحكومة بعدما سدّد عدد كبير منهم الانتقادات لها، غير أن الغالبية المؤيدة للحكومة والمشاركة فيها جيّرت الثقة المتجددة بها إلى كلمة رئيسها نواف سلام الذي أسهب في شرح ما قامت به في خمسة أشهر فقط، ولكن المحور الجاذب الأساسي في ردّه تمثّل في تجديده الحاسم للالتزام ببسط سيادة الدولة واحتكارها للسلاح، وترجم التاييد لكلمته قبل التصويت على الثقة بتصفيق واسع متكرر خلال إلقائه كلمته. 
وقد ركز سلام في كلمته على أن كل القرارات ستمر عبر مجلس الوزراء من خلال قوله: "نحن حريصون على سيادة قرارنا والإملاء الوحيد الذي سنقبل به وننصاع إليه هو ما يقرره مجلس الوزراء". كما تحدث الرئيس سلام عن "بسط سيادة الدولة على المناطق اللبنانية في شمال الليطاني كما في جنوبه. وهي تعي أن من شأن هذا السعي أن يتم على مراحل، وهي تتطلع إلى تحقيق أهدافه في مدى زمني غير بعيد".
وكتبت" الاخبار":جدد مجلس النواب الثقة بالحكومة، بعد مطالبة النائب جبران باسيل بذلك، وتوزعت الأصوات على الشكل التالي: 69 صوتًا ثقة، و9 لا ثقة، و4 ممتنعين.
«القوات اللبنانية» التي أرعد وأزبد وزراؤها في الجلسة الحكومية الأخيرة اعتراضاً على القفز فوق آلية التعيينات وتغليب المحاصصة على الكفاءة وعدم مناقشة ورقة براك في مجلس الوزراء، خفّضت سقف خطابها في مجلس النواب إلى الـ«مينيموم»، مكتفية باعتراض خجول على التعيينات. وكذلك فعل من يسمون أنفسهم «تغييريين» و«مستقلين». فهؤلاء الذين تعاموا عن العدوان الإسرائيلي وركّزوا على السلاح وهاجموا التيار الوطني الحر لأن نوابه استعملوا حقهم في مساءلة مجلس الوزراء، أربكتهم ازدواجيتهم: انتقدوا الحكومة ولكنهم حيّدوا رئيسها. لكن، بدا واضحاً في جلستَي أمس وأول من أمس، أنهم يدركون جيداً إخفاق الفريق الحكومي الذي يمثلهم ويمثلونه، وخيبة آمال المواطنين من «لبنان الجديد» الذي بشروا به حين انتُخبوا نواباً وحين أتوا بسلام رئيساً، وحين شكّل الأخير حكومة وفق معاييرهم.
وكتبت" اللواء": طرحت الثقة، وأعاد المجلس النيابي بكتلته الحيوية الثقة بحكومة الرئيس نواف سلام، الذي ردّ بالتأكيد على احترام ما قاله النواب، مؤكداً عزمه على مواصلة العمل على الرغم من الصعوبات والعراقيل، مجدداً الإعتزام والاصرار على «الاصلاح والانقاذ».
على أن الأهم، خروج المناقشة بحلة الحرص النيابي والوطني على الاستقرار العام، في ظل عدوانية اسرائيلية تجاوزت كل الحدود، وحوّلت سوريا إلى أهدافٍ عسكرية من دمشق إلى الجنوب السوري، ومقر قيادة الاركان، وربما قصر الشعب.
وكتب معروف الداعوق في" اللواء":كشفت نتيجة طرح الثقة بالحكومة، تجديد الدعم والتأييد النيابي للحكومة، للاستمرار بمهماتها وتنفيذ ما تعهدت به في البيان الوزاري للخروج من اثار الاعتداءات الاسرائيلية وتحرير ما تبقَّى من الاراضي اللبنانية جنوبا واعادة اعمار ما تهدم جرائها، وتثبيت الامن والاستقرار وحصر السلاح بيد الدولة وحدها ومواصلة جهودها لحل الازمة المالية، والاهم فضحت ضعف الاداء السياسي للنائب باسيل، وفشل الاعيبه لتسلق موقع زعيم المعارضة، وكشف حجم كتلته الحقيقي على ارض الواقع، بعيدا عن المزايدات والادعاءات الفارغة.
 
مواضيع ذات صلة
طرابلسي: حكومة الإصلاح والانقاذ لم تضع ضمن أولوياتها الموضوع التربوي
lebanon 24
17/07/2025 09:36:34 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: نجدد أمامكم التزامنا واصرارنا على الاصلاح والانقاذ كما أننا لن نوفر جهداً لحشد الدعم العربي والدولي لتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضينا ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتمادية
lebanon 24
17/07/2025 09:36:34 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات الـ"mtv": هناك إحتمال بأن يطرح النائب جبران باسيل الثقة بالحكومة
lebanon 24
17/07/2025 09:36:34 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: الإنقاذ لا يتحقّق إلّا بإطلاق مسار إصلاحي حقيقي واستعادة ثقة الأشقّاء العرب
lebanon 24
17/07/2025 09:36:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2025-07-17
02:00 | 2025-07-17
02:20 | 2025-07-17
02:15 | 2025-07-17
02:01 | 2025-07-17
01:45 | 2025-07-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24