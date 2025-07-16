25 ألف دولار شهرياً لمدير مصرف الإسكان

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كتبت" الاخبار":ما تزال تتفاعل المعطيات التي أشارت إلى أن مدير عام مصرف الإسكان أنطوان حبيب يتقاضى راتباً شهرياً مع متمماته بقيمة 25 ألف دولار.وبحسب تسريبات إعلامية، تردد أنّ راتب حبيب الشهري يبلغ 12 ألف دولار لـ16 شهراً في السنة. ويضاف إليه بدل مصاريف تمثيل شهرية، وقدرها ألفا دولار، فضلاً عن مبلغ 87 ألف دولار كمكافأة عن إنجازات عام 2024.أيضاً من إنجازات حبيب «زيارات توضيحية» للمراجع الروحية في ، بدأها بزيارة المجلس الإسلامية الأعلى الشيخ ، وفي وقت لاحق قام بزيارة مفتي الجمهورية الشيخ . وفي الزيارتين، كان همّ حبيب الأول تبرير آلية إعطاء القروض السكنية من المصرف، ونفي الأخبار المتواترة عن حجب القروض عن مستحقيها بسبب وجود المنازل التي يرغبون في شرائها في مناطق مصنفة «مناطق حرب».