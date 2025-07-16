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لبنان

25 ألف دولار شهرياً لمدير مصرف الإسكان

Lebanon 24
16-07-2025 | 22:45
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كتبت" الاخبار":ما تزال تتفاعل المعطيات التي أشارت إلى أن مدير عام مصرف الإسكان أنطوان حبيب يتقاضى راتباً شهرياً مع متمماته بقيمة 25 ألف دولار.
وبحسب تسريبات إعلامية، تردد أنّ راتب حبيب الشهري يبلغ 12 ألف دولار لـ16 شهراً في السنة. ويضاف إليه بدل مصاريف تمثيل شهرية، وقدرها ألفا دولار، فضلاً عن مبلغ 87 ألف دولار كمكافأة عن إنجازات عام 2024.
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أيضاً من إنجازات حبيب «زيارات توضيحية» للمراجع الروحية في لبنان، بدأها بزيارة نائب رئيس المجلس الإسلامية الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، وفي وقت لاحق قام بزيارة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان. وفي الزيارتين، كان همّ حبيب الأول تبرير آلية إعطاء القروض السكنية من المصرف، ونفي الأخبار المتواترة عن حجب القروض عن مستحقيها بسبب وجود المنازل التي يرغبون في شرائها في مناطق مصنفة «مناطق حرب».
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