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لبنان
بسبب أحداث السويداء.. "حظر تجوال" ليلاً
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
17-07-2025
|
01:15
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عقب الأحداث في
السويداء
، تداعت عدة بلديات
في الشوف
وعاليه وإقليم الخروب إلى الاجتماع واتخذت قرارا بمنع تجوال السوريين ليلا وحتى إشعار آخر وذلك نظراً للظروف الحالية.
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وأصدرت بلديات الوردانية وكترمايا والشويفات وبرجا ومزبود بيانات منعت بموجبها تجوال السوريين ليلا حرصا على السلامة العامة وحفظ الاستقرار، وذلك بعد قيام عدد من اللبنانيين بالاعتداء على نازحين سوريين بالضرب على خلفية أحداث السويداء.
وعُلم ان اتصالات تجري على أعلى المستويات مع القيادات الدرزية لضبط الوضع وتخفيف الإحتقان وعدم السماح بأن تذهب الأمور إلى "ما لا تحمد عقباه".
ويقول أحد السوريين القاطنين في
لبنان
وينحدر من منطقة السويداء في
سوريا
إنَّ الوضع هناك أشبه بـ"الكارثي"، وذلك بعد الاضطرابات الخطيرة التي ضربت المنطقة وأسفرت عن مقتل العشرات من السكان هناك بعد توترات بين عشائر بدوية وآخرين من
الدروز
.
اضاف المصدر عبر "
لبنان24
" أن سكان السويداء حُوصروا داخل المنطقة ولم يستطيعوا الفرار خارجها، كما أن مختلف الموارد الحياتية باتت مقطوعة وغير متوافرة، ما يجعلهم متروكون لمصيرهم هناك.
وأشار المصدر إلى أن حالة الرعب الشديدة تسيطرة على أوساط الكبار في السن بعدما باتت حياتهم مهددة، كاشفاً أن هناك الكثير من الشبان باتوا في عداد المفقودين.
المصدر:
لبنان 24
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