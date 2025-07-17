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لبنان

مطار بيروت: "مشكلة في المرآب"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
17-07-2025 | 02:15
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بالرغم من كل الإجراءات الإحترازية والتحسينات التي قام بها جهاز أمن المطار والأمن العام ووزارة الأشغال في مطار رفيق الحريري الدولي لمواكبة لموسم السياحة في لبنان، إلا أن تقارير أمنية وصلت عن شكاوى عديدة عن قلة التنظيم في مرآب المطار، أي المواقف الداخلية وخاصةً في ساعات المساء وحتى منتصف الليل، حيث يتم فتح مخرجين من أصل ستة مخارج، فمن البديهي حينها أن يتسبب هذا الأمر بإزدحامٍ يصل الى الذروة، فتحتاج السيارة الى ما بين نصف ساعة أو ثلاثة أرباع الساعة للخروج من المرآب. 
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المصدر أشار الى أن هذه التقارير سوف تصل الى وزارة الأشغال من أجل لفت نظر الشركة المتعهدة والمشغلة على هذا الأمر الذي يسبب ارعاجا للوافدين الى لبنان .



المصدر: لبنان 24
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