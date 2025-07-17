مطار بيروت: "مشكلة في المرآب"

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بالرغم من كل الإجراءات الإحترازية والتحسينات التي قام بها جهاز أمن والأمن العام ووزارة الأشغال في لمواكبة لموسم السياحة في ، إلا أن تقارير أمنية وصلت عن شكاوى عديدة عن قلة التنظيم في مرآب المطار، أي المواقف الداخلية وخاصةً في ساعات المساء وحتى منتصف الليل، حيث يتم فتح مخرجين من أصل ستة مخارج، فمن البديهي حينها أن يتسبب هذا الأمر بإزدحامٍ يصل الى الذروة، فتحتاج السيارة الى ما بين نصف ساعة أو ثلاثة أرباع الساعة للخروج من المرآب.المصدر أشار الى أن هذه التقارير سوف تصل الى وزارة الأشغال من أجل لفت نظر الشركة المتعهدة والمشغلة على هذا الأمر الذي يسبب ارعاجا للوافدين الى لبنان .