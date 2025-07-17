"ملتقى التأثير المدني": وقف المنزلقات الانتحارية أساسها العودة إلى الدستور

كتب "ملتقى التأثير المدني" على منصة "إكس":

Advertisement

"في كل الارتباك السيادي والإصلاحي الذي يشهده بفعل خيارات غير دولتية، و ما فوق دستورية، لا بد من الثبات في إعلان الحقيقة دون التباس. إن النظام الديموقراطي البرلماني اللبناني مصادر، والسيادة بالإشراك والتراضي مدمرة. وقف المنزلقات الانتحارية أساسها العودة إلى ، والإفادة من الزخم العربي - الدولي المنهمك في محاولة صون هوية وطن الحضارية".وأرفق "الملتقى" تدوينته بهاشتاغ القضية_اللبنانية، ونشر إلى جانبها صورة مركبة توحي بالقول أن: "السيادة والإصلاح أولويتان معا".