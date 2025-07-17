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لبنان
"ملتقى التأثير المدني": وقف المنزلقات الانتحارية أساسها العودة إلى الدستور
Lebanon 24
17-07-2025
|
01:38
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كتب "ملتقى التأثير المدني" على منصة "إكس":
"في كل الارتباك السيادي والإصلاحي الذي يشهده
لبنان
بفعل خيارات غير دولتية، و ما فوق دستورية، لا بد من الثبات في إعلان الحقيقة دون التباس. إن النظام الديموقراطي البرلماني اللبناني مصادر، والسيادة بالإشراك والتراضي مدمرة. وقف المنزلقات الانتحارية أساسها العودة إلى
الدستور
، والإفادة من الزخم العربي - الدولي المنهمك في محاولة صون هوية وطن
الأرز
الحضارية".
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وأرفق "الملتقى" تدوينته بهاشتاغ القضية_اللبنانية، ونشر إلى جانبها صورة مركبة توحي بالقول أن: "السيادة والإصلاح أولويتان معا".
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