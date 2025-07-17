فجر اليوم.. الجيش الاسرائيلي يفجر منزلاً في حولا

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فجّرت القوات الاسرائيلية ، أحد المباني في الحي الشرقي لبلدة حولا، بحسب ما أفادت مندوبة " ".وأشارت المعلومات الى ان قوة اسرائيلية توغلت في الاراضي فجرًا في بلدة حولا وفجرت المنزل الذي يبعد عن الحدود في موقع "العباد" 1500 م وعن الموقع المستحدث على طريق حولا - مركبا م1200.