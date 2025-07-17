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لبنان

فجر اليوم.. الجيش الاسرائيلي يفجر منزلاً في حولا

Lebanon 24
17-07-2025 | 02:01
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فجّرت القوات الاسرائيلية فجر اليوم الخميس، أحد المباني في الحي الشرقي لبلدة حولا، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وأشارت المعلومات الى ان قوة اسرائيلية توغلت في الاراضي اللبنانية فجرًا في بلدة حولا وفجرت المنزل الذي يبعد عن الحدود في موقع "العباد" 1500 م وعن الموقع المستحدث على طريق حولا - مركبا  م1200.
 
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