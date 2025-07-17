حمادة: تدخل العدوّ في سوريا من أجل مصالحه

Advertisement

شيع " " الشهيد ماجد الحاج حسين، بمراسم تكريمية خاصة، أقيمت على ملعب نادي "التضامن" الرياضي في ، حمل خلالها النعش على الأكتاف، على وقع موسيقى كشافة "الإمام " التي عزفت لحن الحزن ونشيد الحزب.حضر المراسم عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب ، علماء دين، عوائل وحشد من الفاعليات والأهالي.وألقى حمادة كلمة دان في خلالها، "كل الاعتداءات على الأرض العربية سواء أو ".وقال: "نحن على يقين أن تدخل العدو في سوريا ليس من اجل الإنسان سواء كان علويا أو موحدا أو سنيا، إنما من أجل مصالحه، من خلال التمهيد لمشروع الجديد، والمنسجم مع ما سمي بصفقة القرن".أضاف: "إن الذي يحصل يمهد لتقسيم سوريا، وهو اعتداء على الأمة وعلى كرامتها، وهذا لا يعني اننا نرتضي على كل التجاوزات الإنسانية والاخلاقية والاعتداء على الكرامة الذي تعرض له أبناء السويداء"، منتقدا "المهرولين للتطبيع امام كل الذي يحصل".بعدها أم مفتي الهرمل الشيخ علي طه الصلاة على الجثمان، قبل أن يشيع إلى بلدة زغربن، حيث ووري في الثرى.