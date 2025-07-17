حمادة: لبنان ينتقل من لغم إلى آخر والألغام أمامه ليست قليلة

أكد النائب أن كل شيء بالنسبة لما يجري في يقلق الرئيس السابق للحزب التقدمي ، من وضع إلى وضع السلطة ككلّ ولاسيما استغلال لما يجري لضرب الاستقرار السوري وفتح ثغرة قد تؤدّي إلى تقسيمات وخريطة جديدة في المنطقة وتنعكس لاحقاً على ، وصولاً إلى تشويه صورة الدروز في العالم العربي وإظهارهم كأنهم عملاء لإسرائيل فيما هم ليسوا كذلك أبداً.

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واعتبر ، في حديث إلى "صوت كل لبنان"، أن الجميع وقعوا في فخ لعبة الأمم، غير أنّ خطوط اتفاقية سايكس بيكو لا تزال وستبقى قائمة ولو تراجعت مركزيّتها.



وعن الخشية من مساعدة أميركية للمخطط الاسرائيلي الهادف إلى خلق كيانات مذهبية بعيداً من السلطات المركزية، قال حمادة: "نخشى ذلك نظراً لتقلّبات السياسة الأميركية، والجميع متخوّفون ويشعرون بعدم الاستقرار، لافتاً إلى أن المنطقة شهدت تجارب والأرمن ولا يجوز أن تتكرّر هذه التجارب".



وفي السياق، أشار حمادة إلى أنه "شعر أمس في بأنه موجود في مجلس مركزي للجمهورية لكنه مفتت في الآراء، مؤكداً "أن لبنان ينتقل من لغم إلى آخر والألغام أمامه ليست قليلة، فاليوم هناك موضوع حصر سلاح الذي يجب إقناعه بتسليم سلاحه فتتمكّن بالتالي ، المنوط بها توفير الأمان للجميع، من أن تستفيد من هذا السلاح، وإلّا ما الذي يمنع أن يحصل في لبنان ما جرى في سوريا والعراق؟"