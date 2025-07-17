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لبنان

وفد بلدية خربة سلم بحث مع حيدر اعادة إعمار المركز البلدي

Lebanon 24
17-07-2025 | 03:09
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زار وفد من بلدية خربة سلم ضم رئيس البلدية محمد رحال ونائب الرئيس حسان دبوق وعدد من أعضاء المجلس البلدي رئيس مجلس الجنوب المهندس هاشم حيدر، وشكر الوفد لحيدر مساعدته ومتابعته تسهيل الخدمات التي يقدمها مجلس الجنوب للبلدة. وتمت مناقشة موضوع إعمار المركز البلدي وتأمين بعض التجهيزات وكان اللقاء ،بحسب بيان للبلدية،  "ايجابيا ومنفتحا ". 
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