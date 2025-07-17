وفد بلدية خربة سلم بحث مع حيدر اعادة إعمار المركز البلدي

زار وفد من بلدية ضم رئيس البلدية ونائب الرئيس حسان دبوق وعدد من رئيس المهندس ، وشكر الوفد لحيدر مساعدته ومتابعته تسهيل الخدمات التي يقدمها مجلس الجنوب للبلدة. وتمت مناقشة موضوع إعمار وتأمين بعض التجهيزات وكان اللقاء ،بحسب بيان للبلدية، "ايجابيا ومنفتحا ".

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