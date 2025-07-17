الدفاع المدني: 113 مهمة خلال 24 ساعة

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أفادت ان عناصرها نفذت في الـ 24 ساعة الماضية، 113 مهمة، توزعت كالاتي:اخماد حرائق: 81: أعشاب: 45، أعشاب وأشجار: 5، أحراج: 4، أشجار مثمرة: 6، منازل: 2، مؤسسات: 2، آليات متنوعة: 4، كهرباء: 7، نفايات: 6اسعاف:19: حالات طارئة: 8، نقل مرضى: 6، حوادث سير: 5خدمات عامة: 11سلامة عامة: 2