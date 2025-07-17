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لبنان

لقاء بين البطريرك يوحنا العاشر وميقاتي

Lebanon 24
17-07-2025 | 03:24
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استقبل بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر الرئيس نجيب ميقاتي في المقر البطريركي في البلمند. 
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