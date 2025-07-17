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لبنان

نائب رئيس اتحاد النقل البري شكر كل من دعم القطاع بتعديل القرار المتعلق بالاوزان

Lebanon 24
17-07-2025 | 03:49
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وجه نائب رئيس اتحاد النقل البري للترانزيت في الداخل والخارج محمد كمال الخير  في بيان"الشكر لكل من وزير المال  ياسين جابر ووزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني ورئيس اتحادات النقل البري في لبنان بسام طليس والمدير العام للنقل البري والبحري احمد تامر والمدير العام للجمارك ريمون خوري، وكل من وقف الى جانب قطاع النقل للمطالبة بتعديل القرار المتعلق بالاوزان. كما شكر "كل غيور على مصلحة لبنان وعلى اقتصاد البلد وعلى قطاع النقل الهام للاقتصاد الوطني والشريان الحيوي للبلد برمته وبدونه لا اقتصاد على ارض الواقع ولا تجارة ولا تصدير  ولا استيراد".
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 وشكر " كل من شارك في التحرك وفي الاعتصام في مدينة طرابلس امام المرفا. كما وجه التحية لكل العاملين في قطاع النقل وكل عمال المرافيء في لبنان" . مؤكدا " العمل للحفاظ على قطاع نقل سليم ومعافى يخدم البلد ويسهم في اقتصاده المتين". 
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