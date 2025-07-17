نائب رئيس اتحاد النقل البري شكر كل من دعم القطاع بتعديل القرار المتعلق بالاوزان

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وجه للترانزيت في الداخل والخارج الخير في بيان"الشكر لكل من وزير المال ووزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني ورئيس اتحادات النقل البري في والمدير العام للنقل والمدير العام للجمارك ريمون ، وكل من وقف الى جانب قطاع النقل للمطالبة بتعديل القرار المتعلق بالاوزان. كما شكر "كل غيور على مصلحة لبنان وعلى اقتصاد البلد وعلى قطاع النقل الهام للاقتصاد الوطني والشريان الحيوي للبلد برمته وبدونه لا اقتصاد على ارض الواقع ولا تجارة ولا تصدير ولا استيراد".وشكر " كل من شارك في التحرك وفي الاعتصام في مدينة امام المرفا. كما وجه التحية لكل العاملين في قطاع النقل وكل عمال المرافيء في لبنان" . مؤكدا " العمل للحفاظ على قطاع نقل سليم ومعافى يخدم البلد ويسهم في اقتصاده المتين".