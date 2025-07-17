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لبنان

الترشيشي نوّه بقرار مجلس الشورى رفض ضريبة المازوت

Lebanon 24
17-07-2025 | 03:54
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نوّه رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين إبراهيم الترشيشي في بيان، بقرار مجلس شورى الدولة الذي قضى برفض الضريبة غير القانونية المفروضة على صفيحة المازوت، والتي بلغت دولارين، مثنيًا على “كل من سعى للوصول إلى هذا القرار”، الذي اعتبره “خطوة أعادت بعضاً من الإنصاف”.
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وطالب الترشيشي الحكومة بالتراجع عن هذه الزيادة المجحفة في أول جلسة لمجلس الوزراء، "لأنها تشكّل تعديًا صارخًا على حقوق اللبنانيين، وخصوصاً المزارعين الذين يشكّلون عصب الإنتاج المحلي".

و استغرب ما حصل في تسعيرة المحروقات الأخيرة، قائلاً: "من عجائب لبنان أن يتجاوز سعر المازوت سعر البنزين، في سابقة لم يشهدها بلد في العالم، لا سابقًا ولا اليوم”، معتبراً أن ما جرى هو “فضيحة بكل ما للكلمة من معنى".

وأضاف: "المازوت مادة أساسية تمسّ كل بيت وكل قطاع منتج، وبخاصة الزراعة، أما البنزين فهو مادة كمالية يُستخدم للتنقل الخاص. فكيف يُعقل أن يُصبح المازوت أغلى؟ هذا الأمر يعكس سياسات مرتجلة وقرارات عشوائية تتخذ من دون أي دراسة أو رؤية".

وختم بالقول: "نحن نرفع الصوت اليوم ليس فقط من أجل المزارعين، بل من أجل كل عائلة لبنانية تدفع ثمن الأخطاء المتكرّرة على حساب لقمة عيشها وأساسيات حياتها اليومية".
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