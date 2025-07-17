الجيش: تفجير ذخائر في حقل عيون السيمان والسماعية

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صدر عن ـ البيان الآتي:"بتاريخ 17 / 7 / 2025، ما بين الساعة 11.00 والساعة 18.00، ستقوم وحدات من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل عيون السيمان - كسروان، وفي بلدة السماعية - صور".