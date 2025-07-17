فرنسا: الإفراج عن جورج عبدالله في 25 تموز

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أمر الفرنسي اليوم بالافراج عن الناشط الذي حكم عليه العام 1987 في قضية اغتيال ديبلوماسي إسرائيلي وآخر أميركي، ويعتبر من أقدم السجناء في على ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر قضائي.وسيفرج عن عبدالله المسجون منذ حوالى 40 عاما في 25 الحالي.وأصدرت قرارها في جلسة غير علنية في قصر العدل في في غياب عبدالله البالغ 74 عاما والمسجون في لانميزان في مقاطعة أوت-بيرينه.