Advertisement

لبنان

فرنسا: الإفراج عن جورج عبدالله في 25 تموز

Lebanon 24
17-07-2025 | 03:58
A-
A+
Doc-P-1392786-638883467990228064.jpg
Doc-P-1392786-638883467990228064.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أمر القضاء الفرنسي اليوم بالافراج عن الناشط اللبناني جورج ابراهيم عبدالله الذي حكم عليه العام 1987 في قضية اغتيال ديبلوماسي إسرائيلي وآخر أميركي، ويعتبر من أقدم السجناء في فرنسا على ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر قضائي.
Advertisement
وسيفرج عن عبدالله المسجون منذ حوالى 40 عاما في 25 تموز الحالي.
وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها في جلسة غير علنية في قصر العدل في باريس في غياب جورج ابراهيم عبدالله البالغ 74 عاما والمسجون في لانميزان في مقاطعة أوت-بيرينه.
مواضيع ذات صلة
القضاء الفرنسي يقرر الإفراج عن اللبناني جورج إبراهيم عبدالله بعد اعتقال دام 41 عاماً
lebanon 24
17/07/2025 12:18:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية فرنسا لنظيره الإيراني: نطالب بالإفراج عن المحتجزين الفرنسيين فورا
lebanon 24
17/07/2025 12:18:45 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا وأوكرانيا ستتبادلان جميع الأسرى المصابين بجروح خطيرة أو الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً (أ.ف.ب)
lebanon 24
17/07/2025 12:18:45 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء شقير بالذكرى الـ 25 لتحرير الجنوب: الدولة لن تتوانى عن استرداد حقها وتحرير أراضيها المحتلة
lebanon 24
17/07/2025 12:18:45 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:16 | 2025-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:58 | 2025-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:56 | 2025-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:55 | 2025-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-07-17
05:16 | 2025-07-17
04:58 | 2025-07-17
04:56 | 2025-07-17
04:55 | 2025-07-17
04:52 | 2025-07-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24