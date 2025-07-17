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لبنان

"حزب الله" شيع احد عناصره في رأس أسطا - جبيل

Lebanon 24
17-07-2025 | 04:20
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شيع "حزب الله"،  في بلدة رأس أسطا - جبيل، الشهيد رياض نسيب حيدر أحمد، في حضور عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب رائد برو ، مسؤول منطقة جبل لبنان والشمال الشيخ محمد عمرو  وحشد من الاهالي.
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وبعد أن ادى الصلاة على جثمانه نائب مسؤول منطقة جبل لبنان والشمال في الحزب الشيخ جمال كنعان ، سار النعش في شوارع البلدة ليوارى في الثرى في جبانة البلدة.
وتحدث  عمرو مشيرا  الى أن "التضحيات التي تقدم على مذبح الوطن هي من تحميه في وجه كل التحديات "، مؤكدا "رفض كل أشكال التقسيم والتفتيت  ومشاريع الفتنة التي يروج لها أعداء لبنان  لاسيما العدو الصهيوني ، فلبنان هو الوطن النهائي لجميع أبنائه ، وهو الوطن الواحد الموحد المستقل عن الإملاءات الخارجية والتدخلات الأجنبية" .
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