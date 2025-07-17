"حزب الله" شيع احد عناصره في رأس أسطا - جبيل

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شيع " "، في بلدة رأس أسطا - ، الشهيد نسيب أحمد، في حضور عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ، مسؤول والشمال عمرو وحشد من الاهالي.وبعد أن ادى الصلاة على جثمانه نائب مسؤول منطقة والشمال في الحزب الشيخ جمال ، سار النعش في شوارع البلدة ليوارى في الثرى في جبانة البلدة.وتحدث عمرو مشيرا الى أن "التضحيات التي تقدم على مذبح الوطن هي من تحميه في وجه كل التحديات "، مؤكدا "رفض كل أشكال التقسيم والتفتيت ومشاريع الفتنة التي يروج لها أعداء لبنان لاسيما العدو ، فلبنان هو الوطن النهائي لجميع أبنائه ، وهو الوطن الواحد الموحد المستقل عن الإملاءات الخارجية والتدخلات الأجنبية" .