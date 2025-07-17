جبور: مبروك لجورج وللعائلة و لبلدته القبيات

كتب النائب عبر حسابه على منصة "أكس":

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" إلى الحرّية في ٢٥ بعدما قال الفرنسي كلمته النهائية .. مبروك لجورج مبروك للعائلة مبروك لبلدته التي لم تتخل عنه يوماً والى اللقاء قريباً ".