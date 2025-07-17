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لبنان

جبور: مبروك لجورج وللعائلة و لبلدته القبيات

Lebanon 24
17-07-2025 | 04:34
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كتب النائب جيمي جبور عبر حسابه على منصة "أكس": 
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"جورج عبدالله إلى الحرّية في ٢٥ تموز بعدما قال القضاء الفرنسي كلمته النهائية .. مبروك لجورج مبروك للعائلة مبروك لبلدته القبيات التي لم تتخل عنه يوماً والى اللقاء قريباً ".
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