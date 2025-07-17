إسرائيل تستهدف شاحنة في الناقورة.. وسقوط شهيد

استهدف المسّير شاحنة في بلدة ، وفق ا أفادت مندوبة " ".

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وأعلن التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن غارة العدو بمسيّرة استهدفت شاحنة في بلدة الناقورة أدت إلى سقوط .