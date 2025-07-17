وفد بلديات الدريب الاوسط تفقد معمل فرز النفايات في سرار

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زار وفد من بلديات الدريب الأوسط ومناطق مجاورة لمطمر سرار في سرار، للوقوف على جاهزيته واستكمال المطمر الصحي، ومعاينة التعديات المحيطة بالمعمل.نوه رئيس بلدية شيرحميرين مرعب العبدالله بجاهزية المعمل التامة، مؤكدًا أنه" لا يحتاج إلى أي تجهيزات إضافية وأنه يمكن تشغيله فور صدور قرار حكومي ".واستغرب مختار بلدة سرار عبدالله شحادة " مماطلة في تشغيل المعمل رغم تجهيزاته".واكد رئيس بلدية النورا منير عباس ان "المكبات العشوائية تملأ طرق وساحات قرى رغم وجود معمل فرز النفايات المجهز بكافة التجهيزات الحديثة".بدوره اعتبر رئيس بلدية الشيخ سمير علمان أن" تشغيل معمل فرز النفايات سيكون مطلبنا من الحكومة والوزارات التي سنزورها تباعاً لما لهذا المعمل من آثار إيجابية على البيئة والبلديات في آنٍ معاً ".إشارة إلى أن معمل فرز النفايات في سرار تم تجهيزه بهبة من عبر ، وتديره الدولية. ورغم جاهزيته منذ سنوات لم يتم تشغيله حتى الآن ما أدى إلى تفاقم وانتشار المكبات العشوائية في المنطقة.وقد أشار إلى أن المعمل لا يزال بحالة جيدة ويحتاج إلى إعادة تأهيل طفيفة قبل مباشرة العمل، وأنه من المتوقع أن يبدأ تشغيله قبل نهاية 2025.