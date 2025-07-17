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لبنان

وفد بلديات الدريب الاوسط تفقد معمل فرز النفايات في سرار

Lebanon 24
17-07-2025 | 04:52
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زار وفد من بلديات الدريب الأوسط ومناطق مجاورة لمطمر سرار معمل فرز النفايات في سرار، للوقوف على جاهزيته واستكمال المطمر الصحي، ومعاينة التعديات المحيطة بالمعمل.
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نوه رئيس بلدية شيرحميرين مرعب العبدالله بجاهزية المعمل التامة، مؤكدًا أنه" لا يحتاج إلى أي تجهيزات إضافية وأنه يمكن تشغيله فور صدور قرار حكومي ".

واستغرب مختار بلدة سرار عبدالله شحادة " مماطلة وزارة البيئة في تشغيل المعمل رغم تجهيزاته".

واكد رئيس بلدية النورا منير عباس ان "المكبات العشوائية تملأ طرق وساحات قرى عكار رغم وجود معمل فرز النفايات المجهز بكافة التجهيزات الحديثة". 

بدوره اعتبر رئيس بلدية وادي الحور الشيخ سمير علمان  أن" تشغيل معمل فرز النفايات سيكون مطلبنا من الحكومة والوزارات التي سنزورها تباعاً لما لهذا المعمل من آثار إيجابية على البيئة والبلديات في آنٍ معاً ".

إشارة إلى أن معمل فرز النفايات في سرار تم تجهيزه بهبة من الاتحاد الأوروبي عبر وزارة التنمية الإدارية، وتديره شركة الأمانة الدولية. ورغم جاهزيته منذ سنوات لم يتم تشغيله حتى الآن ما أدى إلى تفاقم أزمة النفايات وانتشار المكبات العشوائية في المنطقة.

وقد أشار البنك الدولي إلى أن المعمل لا يزال بحالة جيدة ويحتاج إلى إعادة تأهيل طفيفة قبل مباشرة العمل، وأنه من المتوقع أن يبدأ تشغيله قبل نهاية  2025.
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