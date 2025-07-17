مفوضية برجا في " التوحيد العربي "تؤكد رفضها للفتنة

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استنكرت مفوضية في حزب" التوحيد العربي" في بيان" بأشد العبارات ما جرى من كتابات وشعارات تحريضية على بعض جدران البلدة، والتي استهدفت شخص التوحيد العربي ".وقال البيان:" إننا نؤكد أن هذه التصرفات المدانة لا تمت إلى أخلاق أهالي برجا بصلة، ولا تعبّر عن القيم الوطنية والعربية الراسخة في وجدانهم، والمبنية على احترام الآخر والعيش المشترك، بعيداً عن الخطاب الطائفي أو التحريضي أو الفتنو"ي.واعتبر أن "هذه الشعارات تهدف بوضوح إلى تهديد الأمن والاستقرار، وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، في وقت نحن فيه أحوج ما نكون إلى التماسك والوحدة أمام التحديات التي تواجه بلدنا ".ودعا البيان إلى "التحرك السريع لملاحقة الفاعلين وكشف خلفياتهم، حفاظاً على السلم الأهلي ومنعاً لأي محاولة لزعزعة الاستقرار في منطقتنا".وختم البيان: "إن برجا، التي لطالما كانت عنواناً للانتماء الوطني والقومي، لن تكون ساحة للفتنة، وستبقى مثالاً للعيش المشترك والوحدة الوطنية".