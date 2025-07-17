وزارة الثقافة تلقت دعوة للمشاركة في مهرجان "الأردن أرض الأطفال" في دورته الرابعة

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تلقت كتابًا من الاردنية الهاشمية في يتضمن دعوة من الاردنية للأفلام للمشاركة في الرابعة من مهرجان " الاردن أرض الاطفال " الذي سيعقد في في فترة ما بين 15-20 من الشهر المقبل .يعنى المهرجان بعرض أفلام قصيرة موجهة للاطفال تسلط الضوء على قضايا الطفولة .وستتنافس الأفلام المشاركة على جوائز لأفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل محتوى فني .لمن يود المشاركة التقدم بالطلب قبل تاريخ 26 الشهر الجاري على البريد الالكتروني التالي :Shadi. nimri @film.joوللمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع النمري عبر الهاتف 00962797007711كذلك يمكن التواصل ايضا عبر البريد الالكترونيJCFF@film.jo".