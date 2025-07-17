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لبنان

وزارة الثقافة تلقت دعوة للمشاركة في مهرجان "الأردن أرض الأطفال" في دورته الرابعة

Lebanon 24
17-07-2025 | 04:56
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تلقت وزارة الثقافة كتابًا من سفارة المملكة الاردنية الهاشمية في بيروت يتضمن دعوة من الهيئة الملكية الاردنية للأفلام للمشاركة في الدورة الرابعة من مهرجان " الاردن أرض الاطفال " الذي سيعقد في المملكة في فترة ما بين  15-20 من الشهر المقبل .
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يعنى المهرجان بعرض أفلام قصيرة موجهة للاطفال تسلط الضوء على قضايا الطفولة .

وستتنافس الأفلام المشاركة على جوائز لأفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل محتوى فني .

لمن يود المشاركة التقدم بالطلب قبل تاريخ 26 الشهر الجاري على البريد الالكتروني التالي :

Shadi. nimri @film.jo

وللمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع السيد شادي النمري عبر الهاتف 00962797007711

كذلك يمكن التواصل ايضا عبر البريد الالكتروني

JCFF@film.jo".
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