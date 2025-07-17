أبي رميا يطالب بجلسة نيابية عاجلة لعرض خطة إعادة النازحين السوريين

أكّد النائب على ضرورة انعقاد جلسة خاصة لمجلس النواب في أقرب وقت ممكن، مخصصة لعرض ومناقشة خطة الحكومة لإعادة السوريين إلى بلادهم، والاطلاع على مدى تجاوب السلطات ، والجهات الدولية، والمنظمات المعنية بهذا الملف الذي يمسّ الكيان اللبناني والوجود الوطني والهوية.

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وأوضح للنائب أن الأخير كان قد تقدّم، إلى جانب النواب ، ، وآلان عون، باقتراح قانون معجّل مكرّر لوقف تلقي المساعدات المالية في لصالح النازحين السوريين.

وخلال الجلسة التشريعية التي عُقدت في 24 نيسان الماضي، طلبت الحكومة مهلة شهرين لوضع خطة تفصيلية حول هذا الملف، على أن تعود إلى المجلس النيابي لإطلاع النواب عليها، إلا أن المهلة انتهت في 24 حزيران الماضي من دون أي خطوات ملموسة.



وفي هذا السياق، كتب أبي عبر منصة "إكس": "أطلب رسمياً الدعوة إلى جلسة مخصصة لهذا الملف، الذي يطال الكيان والوجود والهوية، ".