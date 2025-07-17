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لبنان
أبي رميا يطالب بجلسة نيابية عاجلة لعرض خطة إعادة النازحين السوريين
Lebanon 24
17-07-2025
|
05:14
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أكّد النائب
سيمون أبي رميا
على ضرورة انعقاد جلسة خاصة لمجلس النواب في أقرب وقت ممكن، مخصصة لعرض ومناقشة خطة الحكومة لإعادة
النازحين
السوريين إلى بلادهم، والاطلاع على مدى تجاوب السلطات
السورية
، والجهات الدولية، والمنظمات المعنية بهذا الملف الذي يمسّ الكيان اللبناني والوجود الوطني والهوية.
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وأوضح
المكتب الإعلامي
للنائب
أبي رميا
أن الأخير كان قد تقدّم، إلى جانب النواب
إلياس بو صعب
،
إبراهيم كنعان
، وآلان عون، باقتراح قانون معجّل مكرّر لوقف تلقي المساعدات المالية في
لبنان
لصالح النازحين السوريين.
وخلال الجلسة التشريعية التي عُقدت في 24 نيسان الماضي، طلبت الحكومة مهلة شهرين لوضع خطة تفصيلية حول هذا الملف، على أن تعود إلى المجلس النيابي لإطلاع النواب عليها، إلا أن المهلة انتهت في 24 حزيران الماضي من دون أي خطوات ملموسة.
وفي هذا السياق، كتب أبي
رميا
عبر منصة "إكس": "أطلب رسمياً الدعوة إلى جلسة مخصصة لهذا الملف، الذي يطال الكيان والوجود والهوية،
في أسرع وقت ممكن
".
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