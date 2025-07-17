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لبنان

تحذير من المالية إلى الأفراد والشركات والمؤسسات.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
17-07-2025 | 05:28
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 أصدرت وزارة المالية بياناً حذّرت فيه من بيع قسائم بمبالغ مالية على الأراضي اللبنانية لقاء جوائز بصورة مخالفة للقانون، وجاء في البيان:
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"عطفاً على البيان رقم ٦٩٦/ ص١ تاريخ 03/04/2024، تحيط مجدداً وزارة المالية علماً جميع الأفراد والمؤسسات والشركات والمحلات التجارية والصفحات الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم جواز بيع أية قسائم أو بطاقات بمبالغ مالية على الأراضي (Facebook, Instagram,X…..) اللبنانية لقاء جوائز، تحت طائلة التعرض للملاحقة القانونية وذلك بالإستناد الى المادة ٤٠ من المرسوم رقم ٩٤٣٤ تاريخ 0٤/12/2012 والمادة ۷٦۰ من قانون العقوبات (المرسوم الإشتراعي رقم 340/1943٠).

كما وتحيط الوزارة علماً جميع الشركات والمحلات التجارية التي تهدف الى ترويج سلعها وزيادة مبيعاتها بالإضافة الى المؤسسات والجمعيات القائمة قانوناً والتي تهدف الى عمل البر والإحسان أو الى تنمية الروح الثقافية والاجتماعية وجوب الاستحصال على الترخيص وفقاً للأصول عن طريق التقدم من مديرية اليانصيب الوطني بطلب إجراء يانصيب خاص خيري أو دعائي".

 
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