بعد انتهاء المهلة القانونية... "لبنان القوي" يحوّل الأسئلة إلى استجوابات

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أفادت في عن أنّ تكتل " القوي" حوّل عدداً من الأسئلة الموجهة الى الحكومة والتي تجاوزت المهلة القانونية للرد عليها، الى استجوابات عملاً بالمادة ١٢٦ من النظام الداخلي لمجلس النواب.وكان رئيس التكتل أكد في كلمته من مجلس النواب أمس الاربعاء تقديم استجوابات للحكومة، بسبب عدم الحصول على أي رد من الحكومة حول اسئلة التكتل ولا من رئيسها في كلمته امام المجلس.