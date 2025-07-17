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لبنان

بعد انتهاء المهلة القانونية... "لبنان القوي" يحوّل الأسئلة إلى استجوابات

Lebanon 24
17-07-2025 | 06:03
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أفادت اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر عن أنّ تكتل "لبنان القوي" حوّل عدداً من الأسئلة الموجهة الى الحكومة والتي تجاوزت المهلة القانونية للرد عليها، الى استجوابات عملاً بالمادة ١٢٦ من النظام الداخلي لمجلس النواب.
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وكان رئيس التكتل النائب جبران باسيل أكد في كلمته من مجلس النواب أمس الاربعاء تقديم استجوابات للحكومة، بسبب عدم الحصول على أي رد من الحكومة حول اسئلة التكتل ولا من رئيسها في كلمته امام المجلس.
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