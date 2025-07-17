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لبنان

"تشويه بصري" في طرابلس.. ومحافظ الشمال بالإنابة تتحرك

Lebanon 24
17-07-2025 | 06:17
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وجّهت محافظ لبنان الشمالي بالإنابة، إيمان الرافعي، كتاباً إلى رئيس بلدية طرابلس، على خلفية ورود شكاوى متكررة من جمعيات المجتمع المدني، تتعلّق  بـ"التشويه البصري" الناتج عن لصق إعلانات للوفيات، وصور مرشحين، ويافطات، وملصقات من مختلف الأنواع.
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وجاء في نص الكتاب:"حضرة رئيس بلدية، بسبب ورود شكاوى عديدة من جمعيات المجتمع المدني تتعلق بالتشويه البصري عن طريق لصق اعلانات لوفيات وصور مرشحين ويافطات واعلانات وملصقات على اختلافها في غير الأماكن المخصصة لها خاصة الجسور وأعمدة الانارة والجدران ،

لذا ، يُطلب اليكم ازالة جميع هذه الاعلانات والملصقات عن الأملاك العامة والتشدد في الايعاز لشرطة البلدية باتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين كما والعمل على زيادة الأماكن المخصصة للاعلانات وذلك بهدف الحفاظ على جمالية المدينة وازالة التشوه البصري والافادة %".

 
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