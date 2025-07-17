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لبنان

بعد الحديث عن انقطاع بعض الادوية.. هذا ما قاله نقيب الصيادلة

Lebanon 24
17-07-2025 | 06:26
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 رأى نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم في بيان،  ان" الحديث عن انقطاع بعض الادوية ، المثار مؤخراً في عدد من المواقع الاخبارية ، لا نقبل ان يتحوّل مبرّرا لتهريب او استعمال الادوية المزوّرة ، او الاستيراد دون معايير الجودة".
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اضاف:"لذا يهمّنا التأكيد على ثقتنا الكاملة بشخص معالي وزير الصحة الدكتور ركان ناصرالدين وحكمته وحرصه على صحّة المريض ونوعيّة وجودة الدواء وقد أكّد ذلك مراراً وتكراراً".

وتابع: "نشدد على ضرورة التعاون والتنسيق الكامل به الخصوص بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بحيث سترفع نقابة الصيادلة للوزارة لائحة بالادوية المقطوعة والتي هي ليست وليدة اللحظة، وختاما نشدد على احترام نوعيّة وجودة الدواء ومراعاته المسار القانوني ، وعدم القبول بالتعامل بأي شكل من الاشكال بقبول الدواء المهرّب والمزوّر لاي سبب كان ، والنقابة ستستمرّ بملاحقة المخالفين بالتنسيق مع الاجهزة الامنية والقضائيّة سيّما تجّار الشنط والمواقع غير الشرعيّة" .

 
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