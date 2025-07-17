بعد الحديث عن انقطاع بعض الادوية.. هذا ما قاله نقيب الصيادلة

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رأى نقيب الصيادلة الدكتور في بيان، ان" الحديث عن انقطاع بعض الادوية ، المثار مؤخراً في عدد من المواقع الاخبارية ، لا نقبل ان يتحوّل مبرّرا لتهريب او استعمال الادوية المزوّرة ، او الاستيراد دون معايير الجودة".اضاف:"لذا يهمّنا التأكيد على ثقتنا الكاملة بشخص معالي الدكتور ركان ناصرالدين وحكمته وحرصه على صحّة المريض ونوعيّة وجودة الدواء وقد أكّد ذلك مراراً وتكراراً".وتابع: "نشدد على ضرورة التعاون والتنسيق الكامل به الخصوص بين ونقابة الصيادلة بحيث سترفع للوزارة لائحة بالادوية المقطوعة والتي هي ليست وليدة اللحظة، وختاما نشدد على احترام نوعيّة وجودة الدواء ومراعاته المسار القانوني ، وعدم القبول بالتعامل بأي شكل من الاشكال بقبول الدواء المهرّب والمزوّر لاي سبب كان ، والنقابة ستستمرّ بملاحقة المخالفين بالتنسيق مع الاجهزة الامنية والقضائيّة سيّما تجّار الشنط والمواقع غير الشرعيّة" .