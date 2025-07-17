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لبنان
سليمان يدين الاعتداء الإسرائيلي على سوريا: محاولة لزرع الفتنة
Lebanon 24
17-07-2025
|
07:02
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أدان
النائب محمد
سليمان، الاعتداء
الإسرائيلي
على الأراضي
السورية
، واصفاً إياه بـ"المحاولة الخطيرة لتأجيج الخلاف بين أبناء الشعب السوري الواحد".
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وشدد سليمان في بيان على أن "
سوريا
اليوم تشكل حضنًا لكل العرب، وأي اعتداء على سيادتها تحت ذريعة حماية أحد مكوناتها لا يُعدّ سوى تدخّلٍ غادرٍ يرمي إلى بث الفتنة بين الأهل والإخوة".
ووجّه سليمان تحية إلى رئيس
الحزب التقدمي الاشتراكي
السابق
وليد جنبلاط
، واصفاً إياه بأنه "يمثل تاريخًا من العروبة والمواقف الحكيمة"، مؤكدًا أن "
الدروز
قوميون عروبيون نضاليون، ولم يكونوا يومًا إلا حماة لسوريا ووحدتها".
وأضاف: "من يطلب منهم اليوم الاستقواء بالعدو الإسرائيلي، لم يكن يومًا سوى عميلًا خائنًا لوطنه وللأمة العربية، والتاريخ لن يرحم أمثاله".
وأكد سليمان "أهمية احترام سيادة الدول الشقيقة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية"، مشددًا على "ضرورة عدم السماح للغوغائيين وأصحاب الأجندات المشبوهة بتشويه موقف
الدولة اللبنانية
من خلال تصريحات فتنوية وطائفية تسيء للبنان قبل أن تُسيء إلى غيره".
وختم بيانه بدعوة
السلطات اللبنانية
إلى "اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يحرّض على الفتنة من خلال تصريحات إعلامية ساقطة"، معتبرًا أنه "من غير المقبول أن يبقى مثيرو الفتن والعملاء أحرارًا على الشاشات والمنصات، فيما يُزج بأصحاب الرأي خلف القضبان".
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