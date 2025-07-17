سليمان يدين الاعتداء الإسرائيلي على سوريا: محاولة لزرع الفتنة

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أدان سليمان، الاعتداء على الأراضي ، واصفاً إياه بـ"المحاولة الخطيرة لتأجيج الخلاف بين أبناء الشعب السوري الواحد".وشدد سليمان في بيان على أن " اليوم تشكل حضنًا لكل العرب، وأي اعتداء على سيادتها تحت ذريعة حماية أحد مكوناتها لا يُعدّ سوى تدخّلٍ غادرٍ يرمي إلى بث الفتنة بين الأهل والإخوة".ووجّه سليمان تحية إلى رئيس السابق ، واصفاً إياه بأنه "يمثل تاريخًا من العروبة والمواقف الحكيمة"، مؤكدًا أن " قوميون عروبيون نضاليون، ولم يكونوا يومًا إلا حماة لسوريا ووحدتها".وأضاف: "من يطلب منهم اليوم الاستقواء بالعدو الإسرائيلي، لم يكن يومًا سوى عميلًا خائنًا لوطنه وللأمة العربية، والتاريخ لن يرحم أمثاله".وأكد سليمان "أهمية احترام سيادة الدول الشقيقة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية"، مشددًا على "ضرورة عدم السماح للغوغائيين وأصحاب الأجندات المشبوهة بتشويه موقف من خلال تصريحات فتنوية وطائفية تسيء للبنان قبل أن تُسيء إلى غيره".وختم بيانه بدعوة إلى "اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يحرّض على الفتنة من خلال تصريحات إعلامية ساقطة"، معتبرًا أنه "من غير المقبول أن يبقى مثيرو الفتن والعملاء أحرارًا على الشاشات والمنصات، فيما يُزج بأصحاب الرأي خلف القضبان".