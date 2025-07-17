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لبنان

الراعي بحث مع زوار الديمان في الأوضاع

Lebanon 24
17-07-2025 | 07:15
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استقبل البطريرك الماروني الكردينال بشارة بطرس الراعي في الديمان، النائب علي عسيران يرافقه السيدان إميل كرم وروبير شامية، حيث تمنّى له دوام الصحة، وناقش معه الأوضاع العامة، واضعاً إياه في أجواء جلسة مناقشة الحكومة ومنحها الثقة.
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وقال عسيران بعد اللقاء: "الزيارة لسؤال خاطر سيدنا الذي يشكّل بركة لكل أهل لبنان، لأنّه لا يميّز بين أحد ويهمّه فقط عودة الاستقرار والنشاط إلى البلد". وأشار إلى أنه عرض مع الراعي الأوضاع العامة، وتمنّى عليه القيام بجولة ثانية في الجنوب "لما لزيارته من اعتبارات كثيرة"، كما تطرقا إلى مواضيع تاريخية.

وفي ما يخصّ جلسة طرح الثقة بالحكومة، رأى عسيران أن "البطريرك لم يكن من داعمي الجلسة، لأننا لسنا في ظرف يسمح بتأليف حكومة جديدة"، مشيراً إلى أن "مجلس النواب أقرّ بالأمس إعادة الثقة بالحكومة التي تحاول القيام بما أمكن في ظروف صعبة جداً وتراكمات تاريخية، وتسعى لترتيب الأمور بما هو ممكن".

كما استقبل البطريرك الراعي سفيرة لبنان في روما الدكتورة كارلا الجزّار، ترافقها السيدة نادين ذكور، حيث طلبت "بركة وتوجيهات صاحب الغبطة قبل انتقالها ومباشرة عملها في روما".

ومن الزوار أيضاً: الرئيسة العامة لرهبانية الراهبات اللبنانيات المارونيات الأم دولّي شعيا ومجلس المدبرات العامات ورئيسات الأديار وعدد من الراهبات، اللواتي تمنّين للبطريرك دوام الصحة وطلبن بركته الأبوية، بالإضافة إلى رئيس جامعة الروح القدس – الكسليك الأب جوزيف مكرزل.
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