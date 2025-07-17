الراعي بحث مع زوار الديمان في الأوضاع

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استقبل البطريرك الكردينال في الديمان، النائب يرافقه السيدان إميل كرم وروبير شامية، حيث تمنّى له دوام الصحة، وناقش معه الأوضاع العامة، واضعاً إياه في أجواء جلسة مناقشة الحكومة ومنحها الثقة.وقال عسيران بعد اللقاء: "الزيارة لسؤال خاطر سيدنا الذي يشكّل بركة لكل أهل ، لأنّه لا يميّز بين أحد ويهمّه فقط عودة الاستقرار والنشاط إلى البلد". وأشار إلى أنه عرض مع الأوضاع العامة، وتمنّى عليه القيام بجولة ثانية في الجنوب "لما لزيارته من اعتبارات كثيرة"، كما تطرقا إلى مواضيع تاريخية.وفي ما يخصّ جلسة طرح الثقة بالحكومة، رأى عسيران أن "البطريرك لم يكن من داعمي الجلسة، لأننا لسنا في ظرف يسمح بتأليف حكومة جديدة"، مشيراً إلى أن "مجلس النواب أقرّ بالأمس إعادة الثقة بالحكومة التي تحاول القيام بما أمكن في ظروف صعبة جداً وتراكمات تاريخية، وتسعى لترتيب الأمور بما هو ممكن".كما استقبل سفيرة لبنان في الدكتورة كارلا الجزّار، ترافقها السيدة نادين ذكور، حيث طلبت "بركة وتوجيهات صاحب الغبطة قبل انتقالها ومباشرة عملها في روما".ومن الزوار أيضاً: الرئيسة العامة لرهبانية الراهبات اللبنانيات المارونيات الأم دولّي شعيا ومجلس المدبرات العامات ورئيسات الأديار وعدد من الراهبات، اللواتي تمنّين للبطريرك دوام الصحة وطلبن بركته الأبوية، بالإضافة إلى الروح – الكسليك الأب مكرزل.