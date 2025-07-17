قرار من وزير المالية.. وهذه تفاصيله

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أصدر قراراً حمل الرقم 609/1 تاريخ 1/07/2025، فيه أنه:" يتوجب على الجمعيات القائمة قانوناً والتي تهدف الى عمل البر والإحسان أو الى تنمية اللروح الثقافية والاجتماعية وعلى المؤسسات والشركات والمحلات التجارية التي تهدف الى ترويج سلعها وزيادة مبيعاتها، التقدم بطلب الترخيص لليانصيب الخاص الخيري والدعائي والتعديل عليها لدى قبل الموعد المخدد لاجراء السحب بشهر على الأقل مع كامل المستندات امطلوبة استناداَ الى القوانين والأنظمة المرعية الإجراء."