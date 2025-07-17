Advertisement

لبنان

قرار من وزير المالية.. وهذه تفاصيله

Lebanon 24
17-07-2025 | 07:45
A-
A+
Doc-P-1392873-638883604306541469.jpg
Doc-P-1392873-638883604306541469.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدر وزير المالية قراراً حمل الرقم 609/1 تاريخ 1/07/2025، فيه أنه:
Advertisement

" يتوجب على الجمعيات القائمة قانوناً والتي تهدف الى عمل البر والإحسان أو الى تنمية اللروح الثقافية والاجتماعية وعلى المؤسسات والشركات والمحلات التجارية التي تهدف الى ترويج سلعها وزيادة مبيعاتها، التقدم بطلب الترخيص لليانصيب الخاص الخيري والدعائي والتعديل عليها لدى مديرية اليانصيب الوطني قبل الموعد المخدد لاجراء السحب بشهر على الأقل مع كامل المستندات امطلوبة استناداَ الى القوانين والأنظمة المرعية الإجراء."
مواضيع ذات صلة
بيان من وزارة المالية.. وهذه تفاصيله
lebanon 24
17/07/2025 18:15:30 Lebanon 24 Lebanon 24
قرار جديد لوزير المالية.. هذه تفاصيله
lebanon 24
17/07/2025 18:15:30 Lebanon 24 Lebanon 24
قرار لوزير المالية.. هذه تفاصيله
lebanon 24
17/07/2025 18:15:30 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من وزارة المالية الى جميع أرباب العمل.. وهذه تفاصيله
lebanon 24
17/07/2025 18:15:30 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:11 | 2025-07-17
10:53 | 2025-07-17
10:46 | 2025-07-17
10:35 | 2025-07-17
10:33 | 2025-07-17
10:31 | 2025-07-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24