عون لأهالي شهداء المرفأ: إلتزامي واضح كشف الحقيقة كاملة

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وخلال استقباله وفدًا من أهالي شهداء الانفجار في قصر بعبدا، تحدّث باسمهم وليم نون، معربًا عن تقدير الأهالي لهذه المبادرة، ومؤكدًا أن لا خلاف بينهم في السعي إلى العدالة. كما نقل إلى الرئيس مطالب الجرحى الذين يطالبون بمساواتهم بغيرهم عبر منحهم بطاقات جريح، وضمان حقهم في الرعاية الصحية والاجتماعية.ووجّه نون رسالة دعم إلى رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن الأهالي يعلّقون آمالًا كبيرة على ما تضمنه خطاب القسم من وعود، ويرون فيه فرصة حقيقية لإعادة إحياء الأمل في الوطن عبر كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.من جهتهم، تحدّث عدد من الأهالي عن معاناتهم الممتدة منذ لحظة وقوع الانفجار، مؤكدين أن الوقت ليس حليفًا للعدالة، بل عدوّ لها، ومطالبين بالإسراع في كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.وختموا بالقول: "نناشدكم، فخامة الرئيس، ألا تُترك هذه الجريمة الكبرى تمرّ من دون محاسبة، كي نكرّس ولو لمرة واحدة ثقافة المساءلة في هذا البلد".ورد ، مرحبا بالوفد، معبرا عن تضامنه الكامل مع أهالي الشهداء، وعن مشاعر الحزن والأسى "لفقدانكم أحبتكم في هذه المأساة التي ألمت ببلدنا"، مشددا على أن "المسؤولية تقع على عاتقنا جميعا للعمل على تحقيق العدالة. وإلتزامي واضح، كشف الحقيقة كاملة دون استثناء ومحاسبة كل من تسبب في هذه الكارثة. وهذا هو السبيل لانتشال بلدنا من ظلام الفساد والإهمال. ولن ندخر جهدا في بناء دولة تحترم حقوق مواطنيها وتحمي حياتهم. فلتكن هذه المأساة درسا يؤسس لمستقبل أفضل".وختم قائلا: "من الآن وصاعدا، سيأخذ مجراه والمذنب سيحاكم والبريء ستتم تبرئته".وفد اللجنة الاسقفية للمصالحات الوطنيةعلى صعيد آخر، استقبل الرئيس عون وفد "اللجنة الاسقفية المارونية للمصالحات الوطنية" برئاسة المطران بولس مطر وعضوية المطارنة منير خير الله، ، انطوان طربيه وانطوان ابو نجم، وهي منبثقة عن سينودوس الكنيسة المارونية والمكلفة بالمصالحات الوطنية بالعمق بين جميع اللبنانيين من دون تمييز طائفي انطلاقا من مبدأ الاخوة التي تجمع بين اللبنانيين.مطرواوضح المطران مطر ان اللجنة "سوف تعمل على ازالة كل الاشكالات التي لا تزال بين اللبنانيين بهدف العيش بصفاء"، لافتا الى ان عملها "سيتركز على تحقيق مصالحات في العمق لتنقية الذاكرة الوطنية"، مشيرا الى ان "عمل اللجنة سيكون بداية مع القيادات الروحية المسيحية والاسلامية ثم مع الجهات السياسية المختلفة، بهدف الوصول الى اعداد لقاء حوار ومصالحة تسوده الصراحة المطلقة لازالة كل الرواسب السلبية التي لا تزال عالقة في الذاكرة الوطنية".واكد الوفد أن "هذه الخطوة تهم جميع اللبنانيين للملمة والوصول الى المصالحة العميقة التي تكفل ازالة كل الرواسب والانطلاق بمفهوم وطني جديد وموحد".الرئيس عونورحب الرئيس عون بأعضاء اللجنة الاسقفية، متمنيا لهم التوفيق في المهام التي اوكلها اليهم سينودوس الطائفة المارونية برئاسة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، مؤكدا "اهمية تحقيق المصالحة في العمق بين جميع اللبنانيين"، معتبرا أنها "خطوة مباركة تحتاج الى جهد كبير وتعاون بين الجميع، لا سيما الجهات التي عملت في الماضي ولا تزال، من اجل المصالحة الوطنية"، واكد ان "الظروف الراهنة باتت تحتم مثل هذه المبادرات لاعادة الثقة بين المكونات التي يفترض ان تطوي صفحة الماضي وتنظر الى لتحصين الوحدة الوطنية ومواجهة ما يحصل من تداعيات للتطورات الأخيرة التي شهدناها ولا نزال في عدد من دول المنطقة".ورأى الرئيس عون ان "لا فائدة ترجى من الاستمرار في فتح صفحات الماضي المؤلمة، بل علينا استخلاص العبر كي لا نكرر الاخطاء نفسها وعلينا تصويب المسار ليصب في مصلحة وجميع اللبنانيين من دون استثناء، سواء داخل لبنان او في دول الانتشار".جمعية درب السماواستقبل الرئيس عون وفدا من "جمعية درب السما" راعية "مشروع درب مار شربل" وضم، أدوار برجي، الدكتور يوسف الحاج، ريمون زند، فادي صليبا، سعدة نخول ودانييل جبارة.وتحدث الدكتور الحاج باسم الوفد، شارحا الهدف من استحداث المشروع الذي ستتم إزاحة الستارة عن الكيلومتر صفر يوم الاحد المقبل في دير مار مارون عنايا، إيذانا باطلاق الحج رسميا على الدرب الذي يشكل أول مسار حج طويل المسافة منظم بمعايير عالمية لا في لبنان فحسب بل في الشرق نحو ضريح القديس شربل".ولفت الى "مصادفة التدشين مع سنة اليوبيل الكنسية العالمية 2025 الموضوعة تحت شعار "حجاج الرجاء"، وسيمتد الدرب على مسافة 130 كيلومترا تقريبا وسيمر ببقاع كفرا وميفوق وعنايا واهمج وصولا الى حريصا وبكركي أي في الرئيسية التي طبعت حياة شفيع لبنان القديس شربل، وسيكون مفتوحا للجميع من دون أي تمييز في الدين والجنسية. وسيتم تأهيل الدرب وتجهيزه وفق أفضل المعايير العالمية لترسيم الدروب وبما يتناسب مع جميع الفئات والاعمار والاستعدادات الجسدية وذوي الإعاقة. كما سيوفر نهضة اقتصادية في القرى التي سيمر بها والتي يزيد عددها عن 40 بلدة وقرية، وفيها مناطق جيولوجية متنوعة ومواقع ثقافية وتاريخية ودينية".وهنأ الرئيس عون القيمين على الجمعية على الجهد الذي بذلوه لاستحداث "درب مار شربل" وإنجاز المرحلة الأولى منه، متمنيا ان "يستكمل الدرب في التوقيت المحدد له أي مع حلول شهر حزيران 2026".