مطر: إسرائيل تعيق ولادة سوريا المستقبل

كتب النائب ايهاب مطر عبر حسابه على منصة "اكس": "الاعتداءات الاسرائيلية على رموز الجديدة هي استهدافات مباشرة ضد مستقبل ، الذي نجح في طي صفحة طاغية العصر العربي، وأمل بفتح صفحة للمستقبل تعوض السوريين ما خسروه في الزمن الاسدي الملعون. هنا لا تدافع عن أحد، بل تنفذ مخططا قديما بأن تمنع قيام سوريا قوية ذات سيادة وكرامة".

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