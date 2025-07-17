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لبنان

مطر: إسرائيل تعيق ولادة سوريا المستقبل

Lebanon 24
17-07-2025 | 07:59
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كتب النائب ايهاب مطر عبر حسابه على منصة "اكس": "الاعتداءات الاسرائيلية على رموز سوريا الجديدة هي استهدافات مباشرة ضد مستقبل هذا البلد، الذي نجح في طي صفحة طاغية العصر العربي، وأمل بفتح صفحة للمستقبل تعوض السوريين ما خسروه في الزمن الاسدي الملعون. إسرائيل هنا لا تدافع عن أحد، بل تنفذ مخططا قديما بأن تمنع قيام سوريا قوية ذات سيادة وكرامة".
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