نقابة الأطباء البيطريين تحذّر من تسميم الحيوانات: جريمة ضد الإنسانية

حذرت نقابة "الاطباء البيطريين"، بعد تعرض عدد من الحيوانات الاليفة لحالات اعتداء وتسمم في بعض المناطق ،" كل من تسول له نفسه القيام بأعمال القتل أو التسميم أو التعذيب للحيوانات الأليفة اوالبرية".

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واعتبرت في بيان "أن هذه الأعمال تصنف جرائم ضد الإنسانية ويعاقب عليها القانون بالسجن وغرامة مالية، وانها على إستعداد لملاحقة المخالفين قانونيا حتى ينالوا جزاء هم العادل".



وذكرت النقابة جميع البلديات بضرورة الإلتزام ببرنامج TNVR الصادر عن وعن نقابة الاطباء البيطريين معا. وثمنت عاليا "الجهود والمساعدة التي يقدمها المواطنين والناشطين والجمعيات التي تعنى في موضوع الرفق بالحيوان".