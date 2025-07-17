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لبنان

بري لسفراء الاتحاد الأوروبي: لبنان ماضٍ بالإصلاح.. ونقدّر دعمكم في الجنوب

Lebanon 24
17-07-2025 | 08:07
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وفدًا من سفراء دول الاتحاد الأوروبي، بحضور سفيرة الاتحاد لدى لبنان ساندرا دو وال والمستشار الإعلامي للرئيس بري، علي حمدان.
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وقد تم التطرق خلال اللقاء إلى تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، خصوصًا في ظل استمرار إسرائيل بانتهاك القرار الدولي 1701 وعدم التزامها بوقف إطلاق النار، إضافة إلى انتهاكاتها المتكررة للسيادة اللبنانية. كما جرى بحث العلاقات الثنائية بين لبنان والاتحاد الأوروبي.

السفراء، ولا سيما ممثلو الدول المشاركة في قوات اليونيفل، جددوا التأكيد على دعمهم للبنان ولعمل القوات الدولية في الجنوب، مشددين على استمرار الاتحاد الأوروبي في دعم جهود إعادة الإعمار والبرامج التنموية المرتبطة بها.

بدوره، أعرب الرئيس بري عن تقديره لمساهمة الاتحاد الأوروبي في دعم لبنان، خاصة في المناطق المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي، مرحبًا برغبة الاتحاد في تعزيز مستوى الانخراط الأوروبي في مساعدة لبنان على تجاوز أزماته.

وأكد أن لبنان ماضٍ قدمًا في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، وكذلك القضائية والإدارية، مشددًا على أن مستقبل العلاقات مع الاتحاد الأوروبي يتطلب مزيدًا من التعاون والتكامل.
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