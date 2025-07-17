بري لسفراء الاتحاد الأوروبي: لبنان ماضٍ بالإصلاح.. ونقدّر دعمكم في الجنوب

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استقبل ، في مقر الرئاسة الثانية في ، وفدًا من سفراء دول ، بحضور سفيرة الاتحاد لدى ساندرا دو وال والمستشار الإعلامي للرئيس ، علي حمدان.وقد تم التطرق خلال اللقاء إلى تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، خصوصًا في ظل استمرار بانتهاك القرار الدولي 1701 وعدم التزامها بوقف إطلاق النار، إضافة إلى انتهاكاتها المتكررة للسيادة . كما جرى بحث العلاقات الثنائية بين لبنان والاتحاد .السفراء، ولا سيما ممثلو الدول المشاركة في قوات اليونيفل، جددوا التأكيد على دعمهم للبنان ولعمل القوات الدولية في الجنوب، مشددين على استمرار الاتحاد الأوروبي في دعم جهود إعادة الإعمار والبرامج التنموية المرتبطة بها.بدوره، أعرب عن تقديره لمساهمة الاتحاد الأوروبي في دعم لبنان، خاصة في المناطق المتضررة جراء العدوان ، مرحبًا برغبة الاتحاد في تعزيز مستوى الانخراط الأوروبي في مساعدة لبنان على تجاوز أزماته.وأكد أن لبنان ماضٍ قدمًا في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، وكذلك القضائية والإدارية، مشددًا على أن مستقبل العلاقات مع الاتحاد الأوروبي يتطلب مزيدًا من التعاون والتكامل.